Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Обычная куйня для Украины. Остопздила уже. Всё за счёт бюджета, а Мыкытась на буггати уезжает в закат
Похоже на договорнячок. КГС мог бы пойти вслед за Укрбудом. А он бы потянул за собой Виталика, поскольку 80% КГС принадлежит городу. Но чтобы сохранить лицо, КГС выставили спасителем, а Виталик будет спасён.
Интересно, инвесторы Укрбуда будут давать показания следствию о том, что платили налом не по договору купли-продажи квартир?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:.. Интересно, инвесторы Укрбуда будут давать показания ..
Тут такая фигня получается, если зацепить покупателей УБ за нал, придется паравозиком и остальных привлечь, а это очень больно. Сегодня была пресс-конференция КГС по поводу Укрбуда, там немного прояснили ситуацию. Немного. Скоро на Ютуб
sequence написав:если зацепить покупателей УБ за нал, придется паравозиком и остальных привлечь, а это очень больно.
если дело будет открыто по Укрбуду, то по инвестору надо открывать отдельное дело. К тому же надо понимать -за что? Нарушение правил расчётов? Налом рассчитываться на большую сумму мимо банка-нельзя. Но для плательщика нет ответственности за это нарушение. А для юрлица -получателя и его руководителя-есть.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
hume написав:При чем здесь Никонов к строительству ТРЦ на Лесной, которое анонсировал Алиев. А Трц Республику осваивал Фирташ. Никонов давно заявлял, что его ниша это преимущесивенно жилое строительство.
Были в субботу, впечатление не однозначное Цены от 1350 до 1700 за м2, планировки на мой взгляд не удачные (из тех что сейчас продают), либо окна выходят на школу-сад а это конкретный движ с самого утра и до познего вечера (как в Лико Граде сделали частную школу и вереница джипов с Кончи Заспы с утра до вечера у людей по факту двора нету, один транзит), либо мероприятия игры детей на стадионах (баскетбол тарабанит или орут на футболе) и так далее.... либо окна выходят на ТРЦ Лавина - где движняк круглосуточный. При этом - сдача дома через 2 года при входящей цене от 1 350 дол - нет утвержденного Детального Плана Територии (в отделе продаж говорят о частично утвержденном генеральном плане)))))) Девочки не понимают о чем говорят)))) - а как следствие что где и как будет НЕ ИЗВЕСТНО те покупаешь квартиру а что будет плюс минус 300 метров не известно Как то так РЕАЛЬНЫХ СКИДОК на Рождество НЕТУ - развод который называется клубная карта Плюсы: - близко метро, близко ТРЦ - все.
ihorkyiv написав:Мрія усе ближче: "Хрущовки в Інституті Генплану пропонують замінити багатоповерхівками. На місці п'ятиповерхових будинків можуть з’явитись «свічки» на 25 поверхів". https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/1- ... erhivkamy/ Залишилося тільки дожити до тих часів.
теплі клубні 25 поверхівки з модними МОПами замість хрущів з алконафтами, і фото на контрастах від обліківки Первий прилагаєццо. усім процвітання
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/