Додано: Пон 16 гру, 2019 17:35

ihorkyiv написав: Мрія усе ближче: "Хрущовки в Інституті Генплану пропонують замінити багатоповерхівками. На місці п'ятиповерхових будинків можуть з’явитись «свічки» на 25 поверхів". https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/1- ... erhivkamy/

теплі клубні 25 поверхівки з модними МОПами замість хрущів з алконафтами, і фото на контрастах від обліківки Первий прилагаєццо.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/