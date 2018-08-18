Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ООО "Укрбуд Девелопмент" начало процесс передачи ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (оба – Киев) всех своих незавершенных проектов строительства жилых комплексов (всего 25 объектов), к концу января 2020 года планируется ввести в эксплуатацию пять из них, сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.
"Это не быстрый процесс. Мы будем делать все, чтобы получить все правоустанавливающие документы, чтобы иметь возможность расходовать денежные средства на строительство этих объектов. На сегодня есть пять объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в ближайшее время. Мы ими уже занимаемся", - заявил он на пресс-конференции в понедельник.
Кушнир, в частности, уточнил, что к концу января 2020 года планируется сдать такие объекты, как ЖК "Харьковский", "Новомостицкая", "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония". Все другие объекты в настоящее время остановлены.
По его словам, процесс передачи всех объектов "Укрбуда" займет от трех до шести месяцев в зависимости от каждого отдельного ЖК. При этом сроки и порядок сдачи объектов будут изменены.
"Мы уже решили, каким образом будут передаваться площадки, мы уже видим количество квартир. Могу заверить: двойных продаж не было. Механизм передачи проданных и непроданных квартир на данный момент находится в разработке и на изучении юристов", - добавил президент "Киевгорстроя".
Проект по достройке объектов "Укрбуда", по его словам, будет финансироваться за счет собственных средств "Киевгорстроя", в том числе за счет накопившейся нераспределенной прибыли компании. Кроме того, планируется привлекать банковское заимствование. В то же время Кушнир подтвердил, что компания рассчитывает на содействие госорганов, в частности, Кабмина и Киевгоргосадминистрации. Тем не менее, как он подчеркнул, речь идет о нефинансовой помощи.
"То, что мы видим сейчас, половина объектов "Укрбуда" – "минусовые" (имеют отрицательный баланс), а за счет остальных можно достраивать те, которые не достроены. Общее сальдо прибыльности этого проекта – около 3-4 млн грн в плюсе", - сказал он. (( ???????????????????))
Он объяснил, что все непроданные квартиры будут переданы "Киевгорстрою" вместе с площадками, а те, которые были проданы, вероятне всего, будут перезаключаться в трехстороннем формате.
Планируется, что на все объекты "Укрбуда" зайдут генподрядчики, входящие в ХК "Киевгорстрой"
В то же время, как сообщил гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода, часть компаний корпорации "Укрбуд", занимавшиеся жилым строительством, могут войти в состав "Киевгорстроя".
"Наша основная задача – достроить проекты. "Киевгорстрою" перейдут все площадки "Укрбуда", на которых еще не велось строительство. За счет развития новых проектов на площадках "Укрбуда" будет покрыт денежный дефицит (на достройку – ИФ), который сейчас есть", - сказал он.
Как пояснил Кушнир, в частности, общая площадь запроектированных "Укрбудом" жилых объектов составляет около 1,5 млн кв. м. Из них строится около 800 тыс. кв. м, а за счет развития остальных 700 тыс. кв. м можно покрыть расходы на достройку.
При этом он сообщил, что с экс-президентом корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем подписан протокол, что тот не будет препятствовать процессу достройки домов компанией "Киевгострой".
"Он (Микитась – ИФ) сейчас пытается что-то предложить, реанимировать ситуацию… Между тем на прошлой неделе состоялась встреча с инвесторами, определено, что заходит стратегический инвестор, был подписан протокол, что он (Микитась – ИФ) не против", - сказал Майборода.
ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.
Ранее со ссылкой на Кушнира сообщалось, что в 2018 году застройщик планировал увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья на 50% по сравнению с 2017 годом – до 450 тыс. кв. м (в 2017 году сдано более 300 тыс. кв. м).
Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 16 декабря 2019 года являлся Киевский городской совет (80%).
Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.
Вы определитесь о чём вы говорите. Жилой комплекс Республика цветёт и пахнет, форумчане некоторые там купили, регулярно дают отчёты о ценах, первые очереди введены в экспл. А трц Республика которую продвигал фирташ была заморожена до некоторого времени, но сейчас уже всё норм. На Лесной строится ТРЦ Алиева, медленно возятся в котловпне (Кан не имеет отношения к этому проекту) ТРЦ Оушен плаза строил кан, но с тех пор там продано перепродано, много воды утекло.
Так что увы, ваши коллеги судя по всему не знают у кого они работают. Такое часто бывает, приходят, работу поделают, процентовки поподписывают, потом домой, 200 водки и гвношоу по ньюз ван.
Для закрепления материала 1. Жк республика -кан двлпнт. Проект в разгаре 2. Трц республика -хз кто, проект в вялотекущем режиме. Реализлвует НЕ Кан
Да уж, похоже мы в разных мирах живём. 2 года назад сам чуть не попал в Кан девелопмент в службу заказчика когда возобновили Республику после простоя (он хоть был по свидетельствам ваших форумчан? ). Сейчас часть коллег опять туда пошли работать, а, оказывается, они сами не знают что работают не у Никонова, а у Фирташа или Алиева. Вы не просветите меня, тёмного, а я уже потом им передам как называются заказчики и подрядчики у Фирташа и Алиева?
ihorkyiv написав:Мрія усе ближче: "Хрущовки в Інституті Генплану пропонують замінити багатоповерхівками. На місці п'ятиповерхових будинків можуть з’явитись «свічки» на 25 поверхів". https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/1- ... erhivkamy/ Залишилося тільки дожити до тих часів.
теплі клубні 25 поверхівки з модними МОПами замість хрущів з алконафтами, і фото на контрастах від обліківки Первий прилагаєццо. усім процвітання
а зависимых куда, за 101й км ??
Затишними цегляними хрущиками не гидують ЛЮДИ із захмарними посадами. Певно щось знають. )) "Однако из выписки в Госреестре прав на недвижимое имущество выяснилось, что Баканову принадлежит квартира на Печерске в Киеве рядом со станцией метро "Кловская". Трехкомнатную квартиру в пятиэтажном доме он приобрел в 2016 году. На сайтах по продаже недвижимости подобную квартиру предлагают примерно за $100 тыс." https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... bu-3889190
Немного про ход законодательной деятельности по земельной реформе.
Удар по агрохолдингам очень сильный. рОкета начинает буксовать ))))
Об этом заявил советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак на своей странице в Facebook.
"Земельная реформа. Финальная версия. Статус на утро понедельника.
1. Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума.
2. Концентрацию земли с 200 тыс. га в одних руках существенно уменьшат. Варианты от 5 до 50 тыс. га. Последняя цифра пока имеет больше шансов на поддержку. Но окончательного решения еще не принято.
3. Перепродажу земли в первые годы после открытия рынка земли ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.
4. Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемые снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд. грн на 4 квартал 2020 г. хватит с головой. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут обработать полный объем этой поддержки.
5. Учитывая ночное нападение на депутата СН на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", - написал Мушак.
ihorkyiv написав:Мрія усе ближче: "Хрущовки в Інституті Генплану пропонують замінити багатоповерхівками. На місці п'ятиповерхових будинків можуть з’явитись «свічки» на 25 поверхів". https://hmarochos.kiev.ua/2019/12/16/1- ... erhivkamy/ Залишилося тільки дожити до тих часів.
теплі клубні 25 поверхівки з модними МОПами замість хрущів з алконафтами, і фото на контрастах від обліківки Первий прилагаєццо. усім процвітання
Як же я вас розумію !!! У самого, коли дивлюся на ці потопаючі у зелені хрущики на фото, сльози на очі нагортаються. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... n_get_more Але прогрес не зупинити. На реновації зароблять фірми-забудовники, інвестори, будівельники, купа інших учасників, та й нам, простим орендодавцям, вигідніше буде здавати нове житло, але у звичній і прекрасній локації біля метрополітену. Справдиться ваше побажання щодо процвітання. Швидше би. )
В результате реновации ваше жилье может превратиться в новое, но не "у звычайний и прекрасний локации", а недалеко от будущего наземного метро на границе с Погребами. Хотя это тоже отличная локация.
Почитал группы Аркады. Ситуация с Укрбудом вызывает у людей недоумение. Остановили стройки потому что деньги разворовали, и через несколько месяцев и достраивать, и президент, и помощь деньгами, коммуникациями, разрешениями помочь. Аркада пытается выжить после рейдерской атаки, которая еще продолжается, стройки еле движутся, в 14 доме просрочка скоро будет 3 года, а власти наплевать. Из разного отношения к этим двум кейсам, у меня складывается впечатление, что Укрбуд был вполне живой, но Микитась заигрался в политические игры, поэтому его лишили бизнеса. Быстро и жестко под предлогом защиты инвесторов. Тут благоприятно сложились звезды. Общие проблемы рынка первички, опальный политик, потерявший влияние, крот в лице гендиректора. Иневесторам Укрбуда рано радоваться. Люди, захватившие Укрубд, заботятся не о их интересах, как декларируют, а о своих. Интересы инвесторов-терпил будут в конце списка. Им всегда можно будет заткнуть рот, что достраивают им из благотворительности, что Микитась вставляет палки в колеса, что Хатико ждал, и вы подождите.
Почитал группы Аркады. Ситуация с Укрбудом вызывает у людей недоумение. Остановили стройки потому что деньги разворовали, и через несколько месяцев и достраивать, и президент, и помощь деньгами, коммуникациями, разрешениями помочь. Аркада пытается выжить после рейдерской атаки, которая еще продолжается, стройки еле движутся, в 14 доме просрочка скоро будет 3 года, а власти наплевать. Из разного отношения к этим двум кейсам, у меня складывается впечатление, что Укрбуд был вполне живой, но Микитась заигрался в политические игры, поэтому его лишили бизнеса. Быстро и жестко под предлогом защиты инвесторов. Тут благоприятно сложились звезды. Общие проблемы рынка первички, опальный политик, потерявший влияние, крот в лице гендиректора. Иневесторам Укрбуда рано радоваться. Люди, захватившие Укрубд, заботятся не о их интересах, как декларируют, а о своих. Интересы инвесторов-терпил будут в конце списка. Им всегда можно будет заткнуть рот, что достраивают им из благотворительности, что Микитась вставляет палки в колеса, что Хатико ждал, и вы подождите.
Может потому что УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД"(КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД") слово державна и давала быть крышей всем желающим и если грохнет, может потянуть уважаемых, а это неприятно
Влад442, согласен что по срокам будет печально минимум в половине обьектов УБ.
Кушнир вроде сказал что за зиму введут 5 комплексов (видимо уже готовых), а остальное - по мере сил.
Для понимания - еще не все инвесторы Элитацентра получили квартиры, а прошло уже 10+ лет и обещания всех Топ-чиновников. Инвесторы Маринехи до сих пор ничего толком не получили, правда на их обьекте ЖИБ начал шевеление, но паралельно просит доскинуться деньгами: по 200-300 тыс грн с квартиры. А прошло уже 15+ лет.
Боюсь что ближайший же черный лебедь может если не похоронить, то сильно присадить самого Киевгорстроя. Будет весело: пристегиваем ремни, страх вкладываться в первичку - один из ключевых факторов дорожая вторички. Время вкладываться в котлованы прошло...