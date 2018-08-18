Додано: Нед 22 гру, 2019 22:21

Вот че-то улыбнуло. Я не попал ни в одном г0внобанке. Но я очень, ОЧЕНЬ хорошо помню свои ощущения от нахождения денег в банке, который был на грани. Когда ты понимаешь, что ни-ку-я сделать не можешь и будет так как будет. И тут ты понимаешь, что все, что у тебя есть - это не деньги, а 4 страницы А4 с подписью банка и кассовый ордер. И если че - вот с ними ты и останешься. Какие нах 18% годовых, какая капитализация? Все что ты в этот момент хочешь - вернуть тело депозита и забыть как страшный сон.