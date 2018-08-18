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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:16
hxbbgaf написав: proftpd66 написав:
с 8 - 14 Вы шутите наверное
тогда люди массово выносили деньги с депо
,
Да ладно. С 9-го по 14-й как раз несли на депо как оголтелые. Обеспечивали автопарки лгунам, бахматым ворам, кауфманам с грановскими, курченкам, новинским, жевагам и т.д.
А выносить начали токо в 14-м, когда было уже поздно.
девочки, завязывайте флудить, реально притомили
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:21
Вот че-то улыбнуло. Я не попал ни в одном г0внобанке. Но я очень, ОЧЕНЬ хорошо помню свои ощущения от нахождения денег в банке, который был на грани. Когда ты понимаешь, что ни-ку-я сделать не можешь и будет так как будет. И тут ты понимаешь, что все, что у тебя есть - это не деньги, а 4 страницы А4 с подписью банка и кассовый ордер. И если че - вот с ними ты и останешься. Какие нах 18% годовых, какая капитализация? Все что ты в этот момент хочешь - вернуть тело депозита и забыть как страшный сон.
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airmax78
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:35
airmax78 написав:
Вот че-то улыбнуло. Я не попал ни в одном г0внобанке. Но я очень, ОЧЕНЬ хорошо помню свои ощущения от нахождения денег в банке, который был на грани. Когда ты понимаешь, что ни-ку-я сделать не можешь и будет так как будет. И тут ты понимаешь, что все, что у тебя есть - это не деньги, а 4 страницы А4 с подписью банка и кассовый ордер. И если че - вот с ними ты и останешься. Какие нах 18% годовых, какая капитализация? Все что ты в этот момент хочешь - вернуть тело депозита и забыть как страшный сон.
Если честно, то вообще не понимаю слабоумия и отваги держать суммы, соизмеримые с покупками КРЖН в наших банках.
Только расчетно-кассовое обслуживание, не доверяйте им!
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investorkiev
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:43
investorkiev написав: airmax78 написав:
Вот че-то улыбнуло. Я не попал ни в одном г0внобанке. Но я очень, ОЧЕНЬ хорошо помню свои ощущения от нахождения денег в банке, который был на грани. Когда ты понимаешь, что ни-ку-я сделать не можешь и будет так как будет. И тут ты понимаешь, что все, что у тебя есть - это не деньги, а 4 страницы А4 с подписью банка и кассовый ордер. И если че - вот с ними ты и останешься. Какие нах 18% годовых, какая капитализация? Все что ты в этот момент хочешь - вернуть тело депозита и забыть как страшный сон.
Если честно, то вообще не понимаю слабоумия и отваги держать суммы, соизмеримые с покупками КРЖН в наших банках.
Только расчетно-кассовое обслуживание, не доверяйте им!
луче взять укрбуд или укобуд и ждать 15 лет?
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proftpd66
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:49
proftpd66 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Вот че-то улыбнуло. Я не попал ни в одном г0внобанке. Но я очень, ОЧЕНЬ хорошо помню свои ощущения от нахождения денег в банке, который был на грани. Когда ты понимаешь, что ни-ку-я сделать не можешь и будет так как будет. И тут ты понимаешь, что все, что у тебя есть - это не деньги, а 4 страницы А4 с подписью банка и кассовый ордер. И если че - вот с ними ты и останешься. Какие нах 18% годовых, какая капитализация? Все что ты в этот момент хочешь - вернуть тело депозита и забыть как страшный сон.
Если честно, то вообще не понимаю слабоумия и отваги держать суммы, соизмеримые с покупками КРЖН в наших банках.
Только расчетно-кассовое обслуживание, не доверяйте им!
луче взять укрбуд или укобуд и ждать 15 лет?
Понятно, что у вас больше фонда в банке никогда не лежало. В Укрбуде у вас есть хоть какая-то надежда. Ок, пусть через 2-3-5-10 лет. Вон, на Татарке Хеннеси Хаус стоял хз сколько - достраивают. В банке, в случае его ликвидации, надежд нет. Вы гарантированно теряете все.
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airmax78
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:53
airmax78
Форумчанин под псевдонимом sens
писал что ему фонд выплатил в 50 банках
Он и сейчас вкладывает под самые большие проценты под 18-20%. 7к$ * 50 = 350к$
Лучше конечно стабильные банки. Я предпочитаю
в стабильные и овернайт (на 1 день чтобы снять в любо время) , по этому мне НЕ понадобилось ходить в фонд чтобы возмещать в 200к
. И сумма намного меньше чем 350к
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 22 гру, 2019 23:04, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:54
airmax78
ну реально, завязывайте уже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:56
Прохожий написав:airmax78
ну реально, завязывайте уже
мы рассматривает альтернативы для недвиги. Что тут завязывать?
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:57
hxbbgaf написав: flyman написав:
монетарну політику тре послабляти, інакше таки гаплик росту ВВП буде незабаром, цього року повезло із урожаєм, с.г. витянуло економіку
А работать кто буит за 100 баксов при курсе под 100? Дураков нет.
Якщо дефіцит бюджету тримати на рівні 3%, то різких девалів не буде.
Востаннє редагувалось rustaman
в Нед 22 гру, 2019 23:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:16
investorkiev написав: airmax78 написав:
Вот че-то улыбнуло. Я не попал ни в одном г0внобанке. Но я очень, ОЧЕНЬ хорошо помню свои ощущения от нахождения денег в банке, который был на грани. Когда ты понимаешь, что ни-ку-я сделать не можешь и будет так как будет. И тут ты понимаешь, что все, что у тебя есть - это не деньги, а 4 страницы А4 с подписью банка и кассовый ордер. И если че - вот с ними ты и останешься. Какие нах 18% годовых, какая капитализация? Все что ты в этот момент хочешь - вернуть тело депозита и забыть как страшный сон.
Если честно, то вообще не понимаю слабоумия и отваги держать суммы, соизмеримые с покупками КРЖН в наших банках.
Только расчетно-кассовое обслуживание, не доверяйте им!
Я в 2019 за % с депозитов приобрел гостинку в новострое.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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