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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2587258825892590

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:19

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:
Если честно, то вообще не понимаю слабоумия и отваги держать суммы, соизмеримые с покупками КРЖН в наших банках.

Только расчетно-кассовое обслуживание, не доверяйте им!


луче взять укрбуд или укобуд и ждать 15 лет? :mrgreen:

Понятно, что у вас больше фонда в банке никогда не лежало. В Укрбуде у вас есть хоть какая-то надежда. Ок, пусть через 2-3-5-10 лет. Вон, на Татарке Хеннеси Хаус стоял хз сколько - достраивают. В банке, в случае его ликвидации, надежд нет. Вы гарантированно теряете все.

Нет не все, только 200000 грн. в одном банке на одно физлицо. И то не всегда.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:40

  proftpd66 написав:
  Hotab написав:
  investorkiev написав:Но вот хоттаб верит тоже, что будет пипец, а он один умный, с пачкой катлет прийдет и все скупит подешевке.

Какие же наивные мечты у обвалишек.

Уже даже по газу договорились, но все равно - какие то фантазии выискивают, на чем будет обвал. Хотя факторы роста - очевидны.

Обвал будет на падении темпов пром производства и невыполнении госбюджета. Если за несколько месяцев 19года смогли 50 ярдов дефицита накеровать, то в след.году будет вообще жестяк.


мы слышым это уже 5 лет. :)

если взять депо под 30% в 2015 году на 3 года и на 2 года под 20%
130% годовых за 5 лет, и с капитализацией 170% за 5 лет.

Сейчас дня нас критичный курс был бы 60грн за бакс, но курс 23!!! :!:

Может хватит уже?


А можно подробнее.. на пальцах
Имеем 80000грн или 10000$ в 14м
20% годовых, пусть даже безналоговых
Что в итоге через 5 лет деподвижа?
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:44

  proftpd66 написав:
  Hotab написав:
  investorkiev написав:Но вот хоттаб верит тоже, что будет пипец, а он один умный, с пачкой катлет прийдет и все скупит подешевке.

Какие же наивные мечты у обвалишек.

Уже даже по газу договорились, но все равно - какие то фантазии выискивают, на чем будет обвал. Хотя факторы роста - очевидны.

Обвал будет на падении темпов пром производства и невыполнении госбюджета. Если за несколько месяцев 19года смогли 50 ярдов дефицита накеровать, то в след.году будет вообще жестяк.


мы слышым это уже 5 лет. :)

если взять депо под 30% в 2015 году на 3 года и на 2 года под 20%
130% годовых за 5 лет, и с капитализацией 170% за 5 лет.

Сейчас дня нас критичный курс был бы 60грн за бакс, но курс 23!!! :!:

Может хватит уже?



  yarick26 написав:
А можно подробнее.. на пальцах
Имеем 80000грн или 10000$ в 14м
20% годовых, пусть даже безналоговых
Что в итоге через 5 лет деподвижа?



20* 5 = 100%

30*3 = 90

20*2 = 40

90+40= 130%. Если будет капитализация, то еще больше. Я налоги не считает, получается 100% годовых за 5 лет.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:55

Я не против
Но при 20% годовых, с ежегодной капитализацией, из 80000грн получается 199000грн
Как-то так
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:57

  yarick26 написав:Я не против
Но при 20% годовых, с ежегодной капитализацией, из 80000грн получается 199000грн
Как-то так


Судя по всему, сейчас самое время разместить гривнедепо!!

Желательно успеть до нового года!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 02:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До сентября всё стабильно чего париться то? Истерику развели.

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Унуноктий
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