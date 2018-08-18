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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:19
airmax78 написав: proftpd66 написав: investorkiev написав:
Если честно, то вообще не понимаю слабоумия и отваги держать суммы, соизмеримые с покупками КРЖН в наших банках.
Только расчетно-кассовое обслуживание, не доверяйте им!
луче взять укрбуд или укобуд и ждать 15 лет?
Понятно, что у вас больше фонда в банке никогда не лежало. В Укрбуде у вас есть хоть какая-то надежда. Ок, пусть через 2-3-5-10 лет. Вон, на Татарке Хеннеси Хаус стоял хз сколько - достраивают. В банке, в случае его ликвидации, надежд нет. Вы гарантированно теряете все.
Нет не все, только 200000 грн. в одном банке на одно физлицо. И то не всегда.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Guineapig
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:40
proftpd66 написав: Hotab написав: investorkiev написав:
Но вот хоттаб верит тоже, что будет пипец, а он один умный, с пачкой катлет прийдет и все скупит подешевке.
Какие же наивные мечты у обвалишек.
Уже даже по газу договорились, но все равно - какие то фантазии выискивают, на чем будет обвал. Хотя факторы роста - очевидны.
Обвал будет на падении темпов пром производства и невыполнении госбюджета. Если за несколько месяцев 19года смогли 50 ярдов дефицита накеровать, то в след.году будет вообще жестяк.
мы слышым это уже 5 лет.
если взять депо под 30% в 2015 году на 3 года и на 2 года под 20%
130% годовых за 5 лет, и с капитализацией 170% за 5 лет.
Сейчас дня нас критичный курс был бы 60грн за бакс, но курс 23!!!
Может хватит уже?
А можно подробнее.. на пальцах
Имеем 80000грн или 10000$ в 14м
20% годовых, пусть даже безналоговых
Что в итоге через 5 лет деподвижа?
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yarick26
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:44
proftpd66 написав: Hotab написав: investorkiev написав:
Но вот хоттаб верит тоже, что будет пипец, а он один умный, с пачкой катлет прийдет и все скупит подешевке.
Какие же наивные мечты у обвалишек.
Уже даже по газу договорились, но все равно - какие то фантазии выискивают, на чем будет обвал. Хотя факторы роста - очевидны.
Обвал будет на падении темпов пром производства и невыполнении госбюджета. Если за несколько месяцев 19года смогли 50 ярдов дефицита накеровать, то в след.году будет вообще жестяк.
мы слышым это уже 5 лет.
если взять депо под 30% в 2015 году на 3 года и на 2 года под 20%
130% годовых за 5 лет, и с капитализацией 170% за 5 лет.
Сейчас дня нас критичный курс был бы 60грн за бакс, но курс 23!!!
Может хватит уже?
yarick26 написав:
А можно подробнее.. на пальцах
Имеем 80000грн или 10000$ в 14м
20% годовых, пусть даже безналоговых
Что в итоге через 5 лет деподвижа?
20* 5 = 100%
30*3 = 90
20*2 = 40
90+40= 130%. Если будет капитализация, то еще больше. Я налоги не считает, получается 100% годовых за 5 лет.
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proftpd66
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:55
Я не против
Но при 20% годовых, с ежегодной капитализацией, из 80000грн получается 199000грн
Как-то так
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yarick26
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:57
yarick26 написав:
Я не против
Но при 20% годовых, с ежегодной капитализацией, из 80000грн получается 199000грн
Как-то так
Судя по всему, сейчас самое время разместить гривнедепо!!
Желательно успеть до нового года!
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investorkiev
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Додано: Пон 23 гру, 2019 02:21
До сентября всё стабильно чего париться то? Истерику развели.
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Унуноктий
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