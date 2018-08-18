Додано: Пон 23 гру, 2019 12:51

shapo написав: Непонятно почему он пока сидел в КГГА при Кличко и близко ничего из этого не сделал. Непонятно почему он пока сидел в КГГА при Кличко и близко ничего из этого не сделал.

По общественному транспорту за год реально сложно что-то сделать, но я как человек который многие годы "варится" в транспортной теме могу сказать так - когда Игорь был в КМДА - ЗАДАЧИ ставились очень правильные, но там задачи не на один год. По мелочам тоже немного удалось сделать полезных вещей и общий климат тогда был хороший.Я вам приведу реальный пример - автобусный маршрут № 114. Он появился потому что город позвал иностранных консультантов разобраться с нашим транспортом.Результат работы есть тут:И тогда когда начались делать первые работы по отчету, то сходу увидели что тут есть потенциальный спрос, но нет предложения. Тогда не дожидаясь официального завершения работы по отчету из говна и палок запустили мертвые автобусы которые стояли под забором и открыли этот маршрут в 2015 году.Он с первого же дня ходил битком набитый кучей людей которые раньше ездили черти как в объезд вместо прямого маршрута, а сейчас является самым популярным в городе.С 2016 когда вместо него стали рулить чуть другие стало хуже, а после 2017 когда и тех других убрали (Сагайдак и ко) - мрак. И вот например этот отчет полностью похерен и не выполняется вообще, потому что он идет в разрез бизнес интересов чиновников.Проблема в том что Игорь потусил год и свалил, а задачи ставил стратегические и длинные. Так дела не делаются, особенно в системе где есть бизнес интересы которые будут нарушены постановкой таких задач. И за них нужно было бы весь период воевать.Он решил не рисковать репутацией и слиться, вот и получилось что получилось.