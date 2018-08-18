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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2592259325942595>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Непонятно почему он пока сидел в КГГА при Кличко и близко ничего из этого не сделал.

По общественному транспорту за год реально сложно что-то сделать, но я как человек который многие годы "варится" в транспортной теме могу сказать так - когда Игорь был в КМДА - ЗАДАЧИ ставились очень правильные, но там задачи не на один год. По мелочам тоже немного удалось сделать полезных вещей и общий климат тогда был хороший.
Я вам приведу реальный пример - автобусный маршрут № 114. Он появился потому что город позвал иностранных консультантов разобраться с нашим транспортом.
Результат работы есть тут:
https://mistosite.org.ua/ru/articles/tr ... -bank-zvit
И тогда когда начались делать первые работы по отчету, то сходу увидели что тут есть потенциальный спрос, но нет предложения. Тогда не дожидаясь официального завершения работы по отчету из говна и палок запустили мертвые автобусы которые стояли под забором и открыли этот маршрут в 2015 году.
Он с первого же дня ходил битком набитый кучей людей которые раньше ездили черти как в объезд вместо прямого маршрута, а сейчас является самым популярным в городе.
С 2016 когда вместо него стали рулить чуть другие стало хуже, а после 2017 когда и тех других убрали (Сагайдак и ко) - мрак. И вот например этот отчет полностью похерен и не выполняется вообще, потому что он идет в разрез бизнес интересов чиновников.
Проблема в том что Игорь потусил год и свалил, а задачи ставил стратегические и длинные. Так дела не делаются, особенно в системе где есть бизнес интересы которые будут нарушены постановкой таких задач. И за них нужно было бы весь период воевать.
Он решил не рисковать репутацией и слиться, вот и получилось что получилось.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:
  Вкладчик1234 написав:Это выглядит как натягивание совы на глобус. Или выдавание желаемого за действительное.
Где топливо для так называемой рокеты? Откуда оно возьмётся?

Я выше процитировал пост Хотаба. Продаст в Херсоне, подождет обвала, поймет, что вместо того, чтобы падать, цена выросла на 20% и побежит по прозвонам-просмотрам.
Людей много и у каждого своя история, где они взяли топливо.
Что было топливом для поддержания цен в 13-ом году?

В последнее время начал в разговорах с теми, у кого есть хоть капля топлива, и минимальная перспектива покупки бетона, слышать аргумент: "Зачем нам Кийов, и Львов, - если есть Европа?"
Слышал это от людей, с "капиталом" 20к, и перспективой удвоить-утроить его за счет кредитов и помощи родственников.

Интересный момент: стартовый капитал сколочен условно на "сборе клубники", т.е. низкоквалифицированной работе, но в ближайшем зарубежье.

И эти люди УЖЕ задают вопрос: "А зачем нам Кийов и Львов?"
При повышении цен тут - они даже не будут вопрос задавать - выбор будет однозначен


И какая "Европа" им светит с капиталом не то что 20, а и 40-50к? Там, где можно что-то прикупить на эти деньги, просто нечего делать, чтобы туда переезжать, а там, куда есть смысл ехать, это не капитал
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:В последнее время начал в разговорах с теми, у кого есть хоть капля топлива, и минимальная перспектива покупки бетона, слышать аргумент: "Зачем нам Кийов, и Львов, - если есть Европа?"
Слышал это от людей, с "капиталом" 20к, и перспективой удвоить-утроить его за счет кредитов и помощи родственников.

Интересный момент: стартовый капитал сколочен условно на "сборе клубники", т.е. низкоквалифицированной работе, но в ближайшем зарубежье.

И эти люди УЖЕ задают вопрос: "А зачем нам Кийов и Львов?"
При повышении цен тут - они даже не будут вопрос задавать - выбор будет однозначен

Доооо, с 20К капитала - только в Европу.

Дооо, ещё 20к займут родственники, и ещё 20 легко взять в кредит. Не говоря о местных ипотеках.

Смотрю, у местной "илиты" начало пригорать от рассуждений "пролетариата". Или от перспективы заценить Европу - в Киеве :)
Ишь ты, не хотят кийовский битон пакупать по цене Ишпании!


100%

С 20 куе и справкой шо собираеш клюбнику на соседнем поле можно с ноги в любое ОП праги или берлина.

А если накатить еще по поллитра, то и на ландон можно замахнуться.



Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:00

  Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:В последнее время начал в разговорах с теми, у кого есть хоть капля топлива, и минимальная перспектива покупки бетона, слышать аргумент: "Зачем нам Кийов, и Львов, - если есть Европа?"
Слышал это от людей, с "капиталом" 20к, и перспективой удвоить-утроить его за счет кредитов и помощи родственников.

Интересный момент: стартовый капитал сколочен условно на "сборе клубники", т.е. низкоквалифицированной работе, но в ближайшем зарубежье.

И эти люди УЖЕ задают вопрос: "А зачем нам Кийов и Львов?"
При повышении цен тут - они даже не будут вопрос задавать - выбор будет однозначен

Доооо, с 20К капитала - только в Европу.

Дооо, ещё 20к займут родственники, и ещё 20 легко взять в кредит. Не говоря о местных ипотеках.

Смотрю, у местной "илиты" начало пригорать от рассуждений "пролетариата". Или от перспективы заценить Европу - в Киеве :)
Ишь ты, не хотят кийовский битон пакупать по цене Ишпании!

Ага, родственники - 20ку. 100% рабочий вариант. Именно поэтому Швыдкогроши и Тарас-йому нормас растут у нас как грибы - у "родственников с 20кой" народу занимать неудобно.
Про ипотеку для сезонных рабочих в самом деле лучше помолчим.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:09

Где то однухи улетают за 65 000, а где то трёху не могут проадть который месяц и снижают цену на 8000 у.е. Предполагаю, что на просмотрах предлагали отдать с еще большей скидкой
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-hm ... 4915449965
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:21

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Если это правда, то ракета свершившийся факт. Год назад в Эврике, которая примерно в одну цену с Патриотикой, можно было взять 37-39 метров за около 40 тыс.

Готовая Эврика год назад по 40куе? Не может быть!
Это может какие то переуступки? Готовая должна была по моим прикидкам стоить 55куе, сейчас примерно 65куе, итого +20% за год, и я жду еще минимум +20% за следущий год, итого цена через год на ГОТОВУЮ - 75-80куе.

Поправьте если не прав

Наспех посмотрел на Домике.
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... 4-560.html
За три месяца до сертификата. Полноценная однушка.
Продажа. ЖК Эврика. Дом 8. 7 этаж. 36,4/17,33/7,01. Сдача - сентябрь 2017 года. С ремонтом. Переуступка. 35500. Тел. 0971267225

http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... 4-780.html
За 9 месяцев до ключей. Хорошая однушка с хорошей планировкой.
ПЕРЕУСТУПКА: 7 дом, 6 этаж, 1-к 43,2м, планировка 1Д, с ремонтом, окна во двор. На руки 35.999$. 0675093697 возможно только до 28.02.2018

http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1120.html
За три месяца до ключей.
13 дом 1А 39.0 кв.м. 24 этаж. 35 000. Юго-Восток.

Потом переуступки заблокировались, а документы оформились к НГ. Лень искать, но помню, что готовое с документами продавали около 40.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:26

  Serg-ik написав:Где то однухи улетают за 65 000, а где то трёху не могут проадть который месяц и снижают цену на 8000 у.е. Предполагаю, что на просмотрах предлагали отдать с еще большей скидкой
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-hm ... 4915449965

Ставьте фильтр частные. Там хоть половина реальных.
Агентские смотрите только с максимальной ценой. Остальное фейки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:31

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, вот когда лично вы в Киев переезжали - фонтан г0вна на какой то улице - был ли фактором принятия решения?

Типа переехали потому что не было новостей про прорыв канализации/теплотрассы? А если бы вычитали такую новость тогда (15? Лет назад), то не переехали бы?

я ехал на 6-12 мес. Но случилось то, что случилось в сентябре 2008 и обратной дороги не было


Это как? Блокпосты поставили?

Серж, почему вы думаете что именно ваш случай- уникальный для людей из провинции, приехавших в Киев?
Все приезжают «осмотреться», «поучиться в универе» и т.д, и остаются на всю жизнь, снимают, потом покупают жилье.

Уезжает из Киева обратно на малую родину ну может 5% тех, кто не смог закрепиться в городе обетованном.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:36

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Где то однухи улетают за 65 000, а где то трёху не могут проадть который месяц и снижают цену на 8000 у.е. Предполагаю, что на просмотрах предлагали отдать с еще большей скидкой
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-hm ... 4915449965

Ставьте фильтр частные. Там хоть половина реальных.
Агентские смотрите только с максимальной ценой. Остальное фейки.


Влад, вы дали ссылки на еще не сданые квартиры (даже за 3 месяца до сдачи - это разница 15% с готовым), да еще и 2017 года, летом (несезон).

Осенью 17 однуха из вашего примера уже бы стоила 45куе (если дом сдался под заселение), ну и дальше по 10куе (+20%) каждый год, и в 18, и в 19 (дорожай происходит осенью). Итого и имеем 65куе на сегодня, и это еще хорошая цена.

Когда подумаю что Серж мог на 50куе выхватить трешку да еще и на ремонт осталось бы, а сейчас на эти деньги не купишь и однушки - аж дрожь берет.
Значит мы с Вами, Влад442, все сделали правильно!
Можем заслуженно ехать на Мальдивы. Мы молодцы. Отметка «отл» в зачетке жизни.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:41

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:я ехал на 6-12 мес. Но случилось то, что случилось в сентябре 2008 и обратной дороги не было


Это как? Блокпосты поставили?
Серж, почему вы думаете что именно ваш случай- уникальный для людей из провинции, приехавших в Киев?

Не, на родине не было шансов найти работу в 2009, а здесь под сокращение не попал, получал прежнюю гривневую з/п, аренда, как Вы знаете, в гривне даже упала, снял за 2800 с коммуналкой вместо 3500 без коммунали.
Про уникальность своего случая не говорил. Говорю только про дороговатость квартир
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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