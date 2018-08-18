investorkiev написав:

Vlad442 написав: Serg-ik написав: Где то однухи улетают за 65 000, а где то трёху не могут проадть который месяц и снижают цену на 8000 у.е. Предполагаю, что на просмотрах предлагали отдать с еще большей скидкой

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-hm ... 4915449965 Где то однухи улетают за 65 000, а где то трёху не могут проадть который месяц и снижают цену на 8000 у.е. Предполагаю, что на просмотрах предлагали отдать с еще большей скидкой

Ставьте фильтр частные. Там хоть половина реальных.

Агентские смотрите только с максимальной ценой. Остальное фейки. Ставьте фильтр частные. Там хоть половина реальных.Агентские смотрите только с максимальной ценой. Остальное фейки.

Влад, вы дали ссылки на еще не сданые квартиры (даже за 3 месяца до сдачи - это разница 15% с готовым), да еще и 2017 года, летом (несезон).Осенью 17 однуха из вашего примера уже бы стоила 45куе (если дом сдался под заселение), ну и дальше по 10куе (+20%) каждый год, и в 18, и в 19 (дорожай происходит осенью). Итого и имеем 65куе на сегодня, и это еще хорошая цена.Когда подумаю что Серж мог на 50куе выхватить трешку да еще и на ремонт осталось бы, а сейчас на эти деньги не купишь и однушки - аж дрожь берет.Значит мы с Вами, Влад442, все сделали правильно!Можем заслуженно ехать на Мальдивы. Мы молодцы. Отметка «отл» в зачетке жизни.