Вкладчик1234 написав: airmax78 написав: Вкладчик1234 написав: В последнее время начал в разговорах с теми, у кого есть хоть капля топлива, и минимальная перспектива покупки бетона, слышать аргумент: "Зачем нам Кийов, и Львов, - если есть Европа?"

Слышал это от людей, с "капиталом" 20к, и перспективой удвоить-утроить его за счет кредитов и помощи родственников.



Интересный момент: стартовый капитал сколочен условно на "сборе клубники", т.е. низкоквалифицированной работе, но в ближайшем зарубежье.



И эти люди УЖЕ задают вопрос: "А зачем нам Кийов и Львов?"

Дооо, ещё 20к займут родственники, и ещё 20 легко взять в кредит. Не говоря о местных ипотеках.



Смотрю, у местной "илиты" начало пригорать от рассуждений "пролетариата". Или от перспективы заценить Европу - в Киеве

100%



С 20 куе и справкой шо собираеш клюбнику на соседнем поле можно с ноги в любое ОП праги или берлина.



А если накатить еще по поллитра, то и на ландон можно замахнуться.







Всім процвітання!



====



З власними 20Куе та довідкою з роботи, що ти працюєш більше 6 місяців і маєш безсрочну угоду з роботодавцем, і що твоя з/п вище чим 30% виплат по іпотеці, можна взяти нерухомість до 100куе (20% - початковий внесок) під 4..5% річних в злотому.



А у нас що світить із 20Куе в Куйові - розстрочка від Укрбуда на повітря над ямою?



P.S.

