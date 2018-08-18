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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2592259325942595

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:45

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:я ехал на 6-12 мес. Но случилось то, что случилось в сентябре 2008 и обратной дороги не было


Это как? Блокпосты поставили?
Серж, почему вы думаете что именно ваш случай- уникальный для людей из провинции, приехавших в Киев?

Не, на родине не было шансов найти работу в 2009, а здесь под сокращение не попал, получал прежнюю гривневую з/п, аренда, как Вы знаете, в гривне даже упала, снял за 2800 с коммуналкой вместо 3500 без коммунали.
Про уникальность своего случая не говорил. Говорю только про дороговатость квартир



Без обид, но поэтому понаехи и едут в Киев в 99% случаев - потому что вКиеве есть работа, а в ипенях ее нет. Более того: с 2008 года ситуация с работой в ипенях только ухудшилась, и в ближайшие 10 лет еще ухудшится.

Поэтому приток понаехов будет продолжаться, а может и усилится.

Серж, закрепляйтесь в Киеве, покупайте квартиру.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Когда подумаю что Серж мог на 50куе выхватить трешку да еще и на ремонт осталось бы, а сейчас на эти деньги не купишь и однушки - аж дрожь берет.

Погодите, а что для себя, для своего проживания Вы "выхватили" в это время?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:56

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Когда подумаю что Серж мог на 50куе выхватить трешку да еще и на ремонт осталось бы, а сейчас на эти деньги не купишь и однушки - аж дрожь берет.

Погодите, а что для себя, для своего проживания Вы "выхватили" в это время?


Признаюсь: ничего для своего проживания не выхватил. Но у меня уже есть квартира для проживания.
Моет не такая статусная, как Тетрис, но у меня сейчас и статуса то нет, я безработный
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:04

  investorkiev написав:
Когда подумаю что Серж мог на 50куе выхватить трешку да еще и на ремонт осталось бы, а сейчас на эти деньги не купишь и однушки - аж дрожь берет.
Значит мы с Вами, Влад442, все сделали правильно!
Можем заслуженно ехать на Мальдивы. Мы молодцы. Отметка «отл» в зачетке жизни.

От тролляка - дрожь его берет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:10

Первый"
===

Вкладчик1234 написав:
  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:В последнее время начал в разговорах с теми, у кого есть хоть капля топлива, и минимальная перспектива покупки бетона, слышать аргумент: "Зачем нам Кийов, и Львов, - если есть Европа?"
Слышал это от людей, с "капиталом" 20к, и перспективой удвоить-утроить его за счет кредитов и помощи родственников.

Интересный момент: стартовый капитал сколочен условно на "сборе клубники", т.е. низкоквалифицированной работе, но в ближайшем зарубежье.

И эти люди УЖЕ задают вопрос: "А зачем нам Кийов и Львов?"
При повышении цен тут - они даже не будут вопрос задавать - выбор будет однозначен

Доооо, с 20К капитала - только в Европу.

Дооо, ещё 20к займут родственники, и ещё 20 легко взять в кредит. Не говоря о местных ипотеках.

Смотрю, у местной "илиты" начало пригорать от рассуждений "пролетариата". Или от перспективы заценить Европу - в Киеве :)
Ишь ты, не хотят кийовский битон пакупать по цене Ишпании!


100%

С 20 куе и справкой шо собираеш клюбнику на соседнем поле можно с ноги в любое ОП праги или берлина.

А если накатить еще по поллитра, то и на ландон можно замахнуться.



Всім процвітання!

====

З власними 20Куе та довідкою з роботи, що ти працюєш більше 6 місяців і маєш безсрочну угоду з роботодавцем, і що твоя з/п вище чим 30% виплат по іпотеці, можна взяти нерухомість до 100куе (20% - початковий внесок) під 4..5% річних в злотому.

А у нас що світить із 20Куе в Куйові - розстрочка від Укрбуда на повітря над ямою?

P.S.
Признавайтесь, хто від 2013 зробив покупку на 100куе вна КРЖН/неньці (Трибека не встчот, гг)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 15:15

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Где то однухи улетают за 65 000, а где то трёху не могут проадть который месяц и снижают цену на 8000 у.е. Предполагаю, что на просмотрах предлагали отдать с еще большей скидкой
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-hm ... 4915449965

Ставьте фильтр частные. Там хоть половина реальных.
Агентские смотрите только с максимальной ценой. Остальное фейки.


Влад, вы дали ссылки на еще не сданые квартиры (даже за 3 месяца до сдачи - это разница 15% с готовым), да еще и 2017 года, летом (несезон).

Осенью 17 однуха из вашего примера уже бы стоила 45куе (если дом сдался под заселение), ну и дальше по 10куе (+20%) каждый год, и в 18, и в 19 (дорожай происходит осенью). Итого и имеем 65куе на сегодня, и это еще хорошая цена.

Когда подумаю что Серж мог на 50куе выхватить трешку да еще и на ремонт осталось бы, а сейчас на эти деньги не купишь и однушки - аж дрожь берет.
Значит мы с Вами, Влад442, все сделали правильно!
Можем заслуженно ехать на Мальдивы. Мы молодцы. Отметка «отл» в зачетке жизни.

Наташка, а я молодец? :oops:
Унуноктий
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