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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2601260226032604

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:34

  airmax78 написав:Понимаю, что странаюа, но, боюсь, что это правда: https://strana.ua/news/241062-u-hranits ... u-sbu.html

Гітлянська Олена
1 ч. ·
Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті». Це повна маячня!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:39

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что странаюа, но, боюсь, что это правда: https://strana.ua/news/241062-u-hranits ... u-sbu.html

Гітлянська Олена
1 ч. ·
Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті». Це повна маячня!

На самом деле они ехали не в разведку, а с предложением сотрудничества? :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:42

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:Позвонили дальние родственники. Продают участок 50 км. От Голосеевской, между Обуховской и Одесской трассами. 28 соток по 100$ за сотку. Итого 2800 долларов. Все документы в идеале. Вот к чему приводит отрицательная демография.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

9 соток в СК за Гостомелем(Вышгородский р-н) 8,5куе, получен задаток

30 км на берегу и 50 км в степи, есть разница?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:45

  shapo написав:
  shapo написав:Что-то маловато даже для нынешних времен.
У меня дом с участком 50км от Выдубичей за Обуховым в сторону Кагарлыка.
Так там пока минимум 300 баксов сотка.
Там ,наверное, с дорогами и маршрутками проблемы.


  Унуноктий написав:Село Велика Ольшанка. Дальше падение будет ещё сильнее.


Тогда понятно.
2 маршрутки в день от м.Выдубичи или 5 маршруток от Обухова тот еще гемор, а машина на 50км в одну сторону невыгодна.

в том то и дело, тут как раз Флай с теорией рейкового транспорта выглядит пророком
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:45

Вкладчик1234
Да фейк єто уже в фб много людей написало
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Держстат по киеву по прежнему минус 297 человек
Как я и говорил 2019 год в минус, а 2020 в сильный минус
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"бабушатники" раздавят рынок уже в 2020 году
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:19

  Унуноктий написав:"бабушатники" раздавят рынок уже в 2020 году


Человек с деньгами уже никогда не пойдет жить в бабушатник. Люди с деньгами уже не рассматривают хрущ в принципе.

Посмотри на Сержа - он только новострои выбирает для покупки.

Сам бы ты из Голосухи в хрущ переселился бы??
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:28

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Понимаю, что странаюа, но, боюсь, что это правда: https://strana.ua/news/241062-u-hranits ... u-sbu.html

Гітлянська Олена
1 ч. ·
Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті». Це повна маячня!

Слава Богу.
airmax78
 
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