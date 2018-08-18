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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 гру, 2019 23:34
Гітлянська Олена
1 ч. ·
Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті». Це повна маячня!
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:39
zzzzzz написав:
Гітлянська Олена
1 ч. ·
Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті». Це повна маячня!
На самом деле они ехали не в разведку, а с предложением сотрудничества?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:42
Прохожий написав: Унуноктий написав:
Позвонили дальние родственники. Продают участок 50 км. От Голосеевской, между Обуховской и Одесской трассами. 28 соток по 100$ за сотку. Итого 2800 долларов. Все документы в идеале. Вот к чему приводит отрицательная демография.
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9 соток в СК за Гостомелем(Вышгородский р-н) 8,5куе, получен задаток
30 км на берегу и 50 км в степи, есть разница?
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Унуноктий
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:45
shapo написав: shapo написав:
Что-то маловато даже для нынешних времен.
У меня дом с участком 50км от Выдубичей за Обуховым в сторону Кагарлыка.
Так там пока минимум 300 баксов сотка.
Там ,наверное, с дорогами и маршрутками проблемы.
Унуноктий написав:
Село Велика Ольшанка. Дальше падение будет ещё сильнее.
Тогда понятно.
2 маршрутки в день от м.Выдубичи или 5 маршруток от Обухова тот еще гемор, а машина на 50км в одну сторону невыгодна.
в том то и дело, тут как раз Флай с теорией рейкового транспорта выглядит пророком
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Додано: Пон 23 гру, 2019 23:45
Вкладчик1234
Да фейк єто уже в фб много людей написало
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 гру, 2019 00:09
Держстат по киеву по прежнему минус 297 человек
Как я и говорил 2019 год в минус, а 2020 в сильный минус
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Додано: Вів 24 гру, 2019 00:16
"бабушатники" раздавят рынок уже в 2020 году
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Додано: Вів 24 гру, 2019 00:19
Унуноктий написав:
"бабушатники" раздавят рынок уже в 2020 году
Человек с деньгами уже никогда не пойдет жить в бабушатник. Люди с деньгами уже не рассматривают хрущ в принципе.
Посмотри на Сержа - он только новострои выбирает для покупки.
Сам бы ты из Голосухи в хрущ переселился бы??
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Додано: Вів 24 гру, 2019 00:28
zzzzzz написав:
Гітлянська Олена
1 ч. ·
Шановні журналісти не розповсюджуйте фейк про «розстріл групи СБУ на Закарпатті». Це повна маячня!
Слава Богу.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 01:19
Вышли свежие данные по численности населения.
Численность населения Киева на 1 ноября 2964101
За октябрь +3761 ( с начала года +13282 )
Приехало в октябре 3698 ( с начала года +13579 )
Естественный прирост октябрь +63 ( с начала года -297 )
-----
По Украине
Численность на 1 октября 41940726
За 9 месяцев -212475
Природное сокращение с начала года -224475
Миграционный прирост +12000
Живите своим умом!
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