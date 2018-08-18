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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 05:15

  Прохожий написав:9 соток в СК за Гостомелем(Вышгородский р-н) 8,5куе, получен задаток
Вышгородским он отродясь не был, да и с водоемами там проблема...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:06

Борисполь, 1к под сдачу, 43 кв., дом 2013 года. Цена 27,5. Технику забирают, кухня и бойлер остается, балкон застеклен. Ушла за 1 час после появления на ОЛХ. Сначала рассматривал аналогичную в этом доме за 34 (студио, с техникой, балкон не застеклен). Стоимость аренды 6,5-7 тыс.
Востаннє редагувалось kwon в Вів 24 гру, 2019 09:18, всього редагувалось 1 раз.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:09

  airmax78 написав:Слава Богу.

Можете хотя бы вы не постить рашистские помойки? Г**едов и так хватает
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:32

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:"бабушатники" раздавят рынок уже в 2020 году


Человек с деньгами уже никогда не пойдет жить в бабушатник. Люди с деньгами уже не рассматривают хрущ в принципе.

Посмотри на Сержа - он только новострои выбирает для покупки.

Сам бы ты из Голосухи в хрущ переселился бы??

Натаха, ти така смішна)))
Звідки у орендарів великі гроші???

Ціна вирішує все!
Наймасовіший і найпопулярніший сегмент орендного ринку - це саме радянське житло, біля метро. З бюджетним ремонтом, чистими під,їздом.

Всі ці байки про таксистів і плиточників, які приїхали в Київ заради заробітків і орендують новобуди з видом на Дніпро і Лавру - це розповіді місцевих ріелторів для простаків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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