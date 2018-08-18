Вышгородским он отродясь не был, да и с водоемами там проблема...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 гру, 2019 05:15
Додано: Вів 24 гру, 2019 09:06
Борисполь, 1к под сдачу, 43 кв., дом 2013 года. Цена 27,5. Технику забирают, кухня и бойлер остается, балкон застеклен. Ушла за 1 час после появления на ОЛХ. Сначала рассматривал аналогичную в этом доме за 34 (студио, с техникой, балкон не застеклен). Стоимость аренды 6,5-7 тыс.
Востаннє редагувалось kwon в Вів 24 гру, 2019 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 гру, 2019 09:09
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 гру, 2019 09:32
Натаха, ти така смішна)))
Звідки у орендарів великі гроші???
Ціна вирішує все!
Наймасовіший і найпопулярніший сегмент орендного ринку - це саме радянське житло, біля метро. З бюджетним ремонтом, чистими під,їздом.
Всі ці байки про таксистів і плиточників, які приїхали в Київ заради заробітків і орендують новобуди з видом на Дніпро і Лавру - це розповіді місцевих ріелторів для простаків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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