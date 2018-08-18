Додано: Вів 24 гру, 2019 14:52

Почему не конкурент?Киев - 2.9 млн населения2016 - 1334 тыс.м2 / 20,3 тыс. квартир2017 - 1734 тыс.м2 / 28,2 тыс. квартир2018 - 1256 тыс.м2 / 19,9 тыс. квартирТернопольская область - 473 632 городское население (сам по себе Тернополь - 221 820 населения).2016 - 187,0 тыс.м2 / 2,4 тыс. квартир2017 - 220,5 тыс.м2 / 3,0 тыс. квартир2018 - 160,9 тыс.м2 / 2,0 тыс. квартирПо всей области вводилось в эксплуатацию столько квартир. Подавляющее большинство новых квартир это город Тернополь. Тоесть строится он даже активнее чем Киев, если учитывать размеры города и смотреть относительно.Львовская область - 2.5 млн населения из которого 1,548 млн - городское, из которго 725 тыс Львов.2016 - 653,6 тыс.м2 / 7,7 тыс. квартир2017 - 697,2 тыс.м2 / 8,8 тыс. квартир2018 - 578,6 тыс.м2 / 7,5 тыс. квартирОпять же, тут большинство строек это сам по себе город Львов, не все, но большинство.Львов в 4 раза меньше Киева. Опять же получается что в целом относительно размеров города там движуха не хуже чем у нас, а возможно даже и выше. Вот реально не знаю как отделить райцентры от Львова в этой статистикеТак почему они не конкуренты нам?