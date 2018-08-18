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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2607260826092610>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:41

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, ну играем по-честному: однушка по сегодняшней цене VS акции Теслы по сегодняшней цене.

Кэш.


Кеш всем хорош, но он не приносит проценты (с) Executive МБА
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:49

Frant Демография действительно сильно зависит от локации. Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр получают каждый год тысячи студентов и ищущих работу людей, которые через 2-4 года начинают интересоваться недвижимостью.
Elviss
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Так про Київ говорять - тут з демографією ще дуже довго все буде добре ...
Я ж вже казав - нам до Латинської Америки ще далеко - до 25-40 % населення в столиці можна рости ...

Нам це не світить, по перше Київ не надто вже й омріяне місто і є життя на місцях. Причому в останні роки регіони почали цілком активно зростати.
Я от у Львові часто буваю - так там ситуація з забудовами прямо як в Києві, все місо в рекламах жк, будмайданчики на кожному кроці. Більше сотні об'єктів.
https://pidzamche.com.ua
От подивіться на цей об'єкт і порівняйте його з скажімо ОКЛендом. Забудовник один і той самий. Якби ви були з західної України то де вам би хотілось жити - поряд з центром Львову в красивому жк чи в якомуь лайні совковому на околицях Солом'янки?
У Хмельницькому, Франику так само будівельний бум. Трохи менше, але теж забудовується Тернопіль.
Так що нам латинська америка не світить. У нас є цілком потужні регіональні центри. З часом Київ стане настільки некомфортним містом, а різниця по зп вирівняється і народ просто почне повертатись в свої обласні центри.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тернополь как конкурент Киеву....

Ну не знаю даже как прокоментировать... очень смелая идея. Я бы не покупал ни в одном городе Украины, кроме Киева. Это гарантированный влет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:47

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, ну играем по-честному: однушка по сегодняшней цене VS акции Теслы по сегодняшней цене.

Кэш.


Кеш всем хорош, но он не приносит проценты (с) Executive МБА

"Львиная доля вашей прибыли формируется в момент покупки"(с) Сегодняшняя цена что Теслы, что однушки у метро меня настораживают и, боюсь, большой прибыли с них уже не поимеешь, а вот лося отгрести можно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так я ж так підсміююся з київської ракети ... Цілком вірно - є мільйонники - які все одно будуть розвиватися . Обласні центри - будуть занепадати не всі . Колись Хмельницький був Проскуровом - скоріше всього і знову стане провінційним і нецікавим нікому . А Львів чи Чернівці - будуть розвиватися . Міста з важкою промисловістю будуть потихеньку здуватися - щось нове краще збудувати в тихішому та чистішому місці . Якось надибав інформацію про Монокристал в Ставрополі !!! "Чисте" виробництво сапфірів - лідер світового ринку реально .. Ставрополь - як наш Луганськ колись або Тернопіль зараз по суті ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:51

  investorkiev написав:Тернополь как конкурент Киеву....

Ну не знаю даже как прокоментировать... очень смелая идея. Я бы не покупал ни в одном городе Украины, кроме Киева. Это гарантированный влет.


Аналогично скажу по Хмельницкому. Что там делать, на рынке торговать?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:52

Почему не конкурент?
Киев - 2.9 млн населения
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1
2016 - 1334 тыс.м2 / 20,3 тыс. квартир
2017 - 1734 тыс.м2 / 28,2 тыс. квартир
2018 - 1256 тыс.м2 / 19,9 тыс. квартир

Тернопольская область - 473 632 городское население (сам по себе Тернополь - 221 820 населения).
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/IBD/IBD19.htm
2016 - 187,0 тыс.м2 / 2,4 тыс. квартир
2017 - 220,5 тыс.м2 / 3,0 тыс. квартир
2018 - 160,9 тыс.м2 / 2,0 тыс. квартир
По всей области вводилось в эксплуатацию столько квартир. Подавляющее большинство новых квартир это город Тернополь. Тоесть строится он даже активнее чем Киев, если учитывать размеры города и смотреть относительно.

Львовская область - 2.5 млн населения из которого 1,548 млн - городское, из которго 725 тыс Львов.
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/ye ... 917_27.pdf
2016 - 653,6 тыс.м2 / 7,7 тыс. квартир
2017 - 697,2 тыс.м2 / 8,8 тыс. квартир
2018 - 578,6 тыс.м2 / 7,5 тыс. квартир

Опять же, тут большинство строек это сам по себе город Львов, не все, но большинство.
Львов в 4 раза меньше Киева. Опять же получается что в целом относительно размеров города там движуха не хуже чем у нас, а возможно даже и выше. Вот реально не знаю как отделить райцентры от Львова в этой статистике :(
Так почему они не конкуренты нам?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Львов не конкурент КРЖН, много раз общался с людьми жившими во Львове и переехавшими в Киев, с их слов там намного меньше интересной работы, меньше зарплаты, меньше движения. Понаехи между Киевом и Львовом в большинстве выбирают Киев, в Киеве больше возможностей
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Осмелели: https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/ya-te ... 64702.html
airmax78
 
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