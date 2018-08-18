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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2607260826092610

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:19

  airmax78 написав:Осмелели: https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/ya-te ... 64702.html

When in Rome, do as the Romans do.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:37

  vst написав:Львов не конкурент КРЖН, много раз общался с людьми жившими во Львове и переехавшими в Киев, с их слов там намного меньше интересной работы, меньше зарплаты, меньше движения. Понаехи между Киевом и Львовом в большинстве выбирают Киев, в Киеве больше возможностей

Ну так будь-які емігранти говорять ... Реально скрізь іде урбанізація - хоч в Києві , хоч у Львові , хоч в Одесі . Де будується - там і є попит - от і все . Є і райцентри - де достатньо багато будується житла - відносно , звичайно ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:48

  Frant написав:
  Puente написав:
  vst написав:Львов не конкурент КРЖН, много раз общался с людьми жившими во Львове и переехавшими в Киев, с их слов там намного меньше интересной работы, меньше зарплаты, меньше движения. Понаехи между Киевом и Львовом в большинстве выбирают Киев, в Киеве больше возможностей

Ну так будь-які емігранти говорять ... Реально скрізь іде урбанізація - хоч в Києві , хоч у Львові , хоч в Одесі . Де будується - там і є попит - от і все . Є і райцентри - де достатньо багато будується житла - відносно , звичайно ...

Що може будуватись в райцентрах, якщо 2к квартира "вторинки" там коштує 7 000-10 000 дол.???
Клепати 25-поверхівки там не будуть - надто мало населення. Можлива лише малоповерхова забудова, 3-4 поверхи.

Це дивлячись де ... Наприклад :
https://rio.if.ua/real-estate/new-flat/
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  hxbbgaf написав:Какие однушки по 45 штук? Они будут продаваться вечно! Вот однушка за 25500:
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 56b31f19da

Простите, но это же хлам по цене новостроя...
У топикстартера по другому не бывает. У него в Киеве есть только центр, где ничего не покупают, и Троещина с борщагой, все новострои ничем не отличаются от панели 80-х, а покупателям все равно, какая площадь, планировка, локация, дом, абы дешевле, весь Киев работает продавцами в АТБ и Ашане, а в ресторанах спектакли что есть посетители
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:21

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:trololo Писали. Но не слишком подробно. Знаете где можно почитать? Чтоб понятно было

Не надо оно Вам. Как Тесла сделал рывок с 250 до 419, так она его и обратно может сделать. У компании 2% американского рынка, а она по капитализации на втором месте в мире сейчас как я понимаю. Ну это бред, ребята.

это не бред, но покупать уже стремновато. я вышел наполовину еще при 340 и больше не входил, ждал отката хоть небольшого. просто там столько шортистов, что я не знаю, когда они закончат выходить
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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