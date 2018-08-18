Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vst написав:Львов не конкурент КРЖН, много раз общался с людьми жившими во Львове и переехавшими в Киев, с их слов там намного меньше интересной работы, меньше зарплаты, меньше движения. Понаехи между Киевом и Львовом в большинстве выбирают Киев, в Киеве больше возможностей
Ну так будь-які емігранти говорять ... Реально скрізь іде урбанізація - хоч в Києві , хоч у Львові , хоч в Одесі . Де будується - там і є попит - от і все . Є і райцентри - де достатньо багато будується житла - відносно , звичайно ...
vst написав:Львов не конкурент КРЖН, много раз общался с людьми жившими во Львове и переехавшими в Киев, с их слов там намного меньше интересной работы, меньше зарплаты, меньше движения. Понаехи между Киевом и Львовом в большинстве выбирают Киев, в Киеве больше возможностей
Ну так будь-які емігранти говорять ... Реально скрізь іде урбанізація - хоч в Києві , хоч у Львові , хоч в Одесі . Де будується - там і є попит - от і все . Є і райцентри - де достатньо багато будується житла - відносно , звичайно ...
Що може будуватись в райцентрах, якщо 2к квартира "вторинки" там коштує 7 000-10 000 дол.??? Клепати 25-поверхівки там не будуть - надто мало населення. Можлива лише малоповерхова забудова, 3-4 поверхи.
У топикстартера по другому не бывает. У него в Киеве есть только центр, где ничего не покупают, и Троещина с борщагой, все новострои ничем не отличаются от панели 80-х, а покупателям все равно, какая площадь, планировка, локация, дом, абы дешевле, весь Киев работает продавцами в АТБ и Ашане, а в ресторанах спектакли что есть посетители
Serg-ik написав:trololo Писали. Но не слишком подробно. Знаете где можно почитать? Чтоб понятно было
Не надо оно Вам. Как Тесла сделал рывок с 250 до 419, так она его и обратно может сделать. У компании 2% американского рынка, а она по капитализации на втором месте в мире сейчас как я понимаю. Ну это бред, ребята.
это не бред, но покупать уже стремновато. я вышел наполовину еще при 340 и больше не входил, ждал отката хоть небольшого. просто там столько шортистов, что я не знаю, когда они закончат выходить