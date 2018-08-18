Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Тернополь как конкурент Киеву....
Ну не знаю даже как прокоментировать... очень смелая идея. Я бы не покупал ни в одном городе Украины, кроме Киева. Это гарантированный влет.
1. Тернопільська обл. має дуже високий % сільського населення, може 75% а то і більше. І обл. центр бажаючих не менше селян перебратися чим в Київ. 2. Гастарбайтери, особливо з сіл, орієнтуються на Польщу/Чехію, Італію, Грецію,Іспанію на, Португалію... Навіщо їм Київ? Хоча і їдуть до Києва, але це не тренд.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Патовая ситуация: покупать уже дорого, продавать еще дешево.[/quote]
В Україні буквально учора з"явився новий економічний чинник, який може вмить зруйнувати вашу дилему щодо напрямку цін на житлову нерухомість. Ім"я його - Янєлох. Не вірите ?? Запитайте у продавців бензину.
investorkiev написав:Патовая ситуация: покупать уже дорого, продавать еще дешево.
В Україні буквально учора з"явився новий економічний чинник, який може вмить зруйнувати вашу дилему щодо напрямку цін на житлову нерухомість. Ім"я його - Янєлох. Не вірите ?? Запитайте у продавців бензину.
У окуевших продавцов бензина. Когда курс будет расти по 1 грн. в день - я хочу чтобы они также невозмутимо продолжали держать цены.
Патовая ситуация: покупать уже дорого, продавать еще дешево.
В Україні буквально учора з"явився новий економічний чинник, який може вмить зруйнувати вашу дилему щодо напрямку цін на житлову нерухомість. Ім"я його - Янєлох. Не вірите ?? Запитайте у продавців бензину.[/quote] Судячи з цін на стелах АЗС самим , я не лохом є Ігор Валерьйович.
trololo написав:Ржака, никто не может сделать до сих пор седан с 500 км пробега. А Тесла такой 5 лет назад выпустила.
сколько он стоит? может не нужен такой седан в больших количествах? если к стоимости е-Гольфа прибавить 10-20тыс евро, какой пробег можно получить по-вашему? "но что поделать: настоящая дальность пробега появится после того, как владелец почувствует что такое управлять спорткаром и начнет уменьшаться емкость батареи"(с)
У топикстартера по другому не бывает. У него в Киеве есть только центр, где ничего не покупают, и Троещина с борщагой, все новострои ничем не отличаются от панели 80-х, а покупателям все равно, какая площадь, планировка, локация, дом, абы дешевле, весь Киев работает продавцами в АТБ и Ашане, а в ресторанах спектакли что есть посетители
Фейслес, як би у Вас було би за душою півкілограма срібних брусків і Ви працювали би на Троєщинському базарі реалізатором - то Ви б розділяли би точку зору пана Хббгафа.[/quote]
Ну сріблав мене трохи є, півкіло буде, в монетах щоправда, а не злитках. Але до катарсису через працю торговцем на троєщинському базарі не готовий
Serg-ik написав:trololo Писали. Но не слишком подробно. Знаете где можно почитать? Чтоб понятно было
Не надо оно Вам. Как Тесла сделал рывок с 250 до 419, так она его и обратно может сделать. У компании 2% американского рынка, а она по капитализации на втором месте в мире сейчас как я понимаю. Ну это бред, ребята.
Макс, что лучше: эконом однушечка в Киеве у метро под аренду, или акции Теслы на аналогичную сумму?
это имеет отношение к ажиотажу вокруг топл.элементов, а решать только вам: ps и кстати- к любому ажиотажу вообще)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 24 гру, 2019 21:06, всього редагувалось 5 разів.
trololo написав:Ржака, никто не может сделать до сих пор седан с 500 км пробега. А Тесла такой 5 лет назад выпустила.
сколько он стоит? может не нужен такой седан в больших количествах? если к стоимости е-Гольфа прибавить 10-20тыс евро, какой пробег можно получить по-вашему? "но что поделать: настоящая дальность пробега появится после того, как владелец почувствует что такое управлять спорткаром и начнет уменьшаться емкость батареи"(с)
e-Гольфу так просто пробег не увеличишь. Поэтому и пришлось создать id3. А вот уже на базе id3 можно делать что угодно и с каким угодно пробегом (без фанатизма конечно). Автопилот? Если его сертифицируют в Европе и Штатах - его получат все автомобили - это будет единый стандарт и единая логика работы и +/- единая база оборудования. Как в самолетах. И чем после этого оправдать такую капитализацию Теслы? Непонятно.