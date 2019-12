Додано: Вів 24 гру, 2019 19:59

investorkiev написав: Тернополь как конкурент Киеву....



Ну не знаю даже как прокоментировать... очень смелая идея. Я бы не покупал ни в одном городе Украины, кроме Киева. Это гарантированный влет.

1. Тернопільська обл. має дуже високий % сільського населення, може 75% а то і більше. І обл. центр бажаючих не менше селян перебратися чим в Київ.

1. Тернопільська обл. має дуже високий % сільського населення, може 75% а то і більше. І обл. центр бажаючих не менше селян перебратися чим в Київ.

2. Гастарбайтери, особливо з сіл, орієнтуються на Польщу/Чехію, Італію, Грецію,Іспанію на, Португалію... Навіщо їм Київ? Хоча і їдуть до Києва, але це не тренд.

