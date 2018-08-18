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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2609261026112612>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:59

  investorkiev написав:Тернополь как конкурент Киеву....

Ну не знаю даже как прокоментировать... очень смелая идея. Я бы не покупал ни в одном городе Украины, кроме Киева. Это гарантированный влет.

1. Тернопільська обл. має дуже високий % сільського населення, може 75% а то і більше. І обл. центр бажаючих не менше селян перебратися чим в Київ.
2. Гастарбайтери, особливо з сіл, орієнтуються на Польщу/Чехію, Італію, Грецію,Іспанію на, Португалію... Навіщо їм Київ? Хоча і їдуть до Києва, але це не тренд.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:08

  investorkiev написав:

Патовая ситуация: покупать уже дорого, продавать еще дешево.[/quote]

В Україні буквально учора з"явився новий економічний чинник, який може вмить зруйнувати вашу дилему щодо напрямку цін на житлову нерухомість. Ім"я його - Янєлох. Не вірите ?? Запитайте у продавців бензину.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:33

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Патовая ситуация: покупать уже дорого, продавать еще дешево.


В Україні буквально учора з"явився новий економічний чинник, який може вмить зруйнувати вашу дилему щодо напрямку цін на житлову нерухомість. Ім"я його - Янєлох. Не вірите ?? Запитайте у продавців бензину.

У окуевших продавцов бензина. Когда курс будет расти по 1 грн. в день - я хочу чтобы они также невозмутимо продолжали держать цены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:34

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:

Патовая ситуация: покупать уже дорого, продавать еще дешево.


В Україні буквально учора з"явився новий економічний чинник, який може вмить зруйнувати вашу дилему щодо напрямку цін на житлову нерухомість. Ім"я його - Янєлох. Не вірите ?? Запитайте у продавців бензину.[/quote]
Судячи з цін на стелах АЗС самим , я не лохом є Ігор Валерьйович.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:36

  trololo написав:Ржака, никто не может сделать до сих пор седан с 500 км пробега. А Тесла такой 5 лет назад выпустила.

сколько он стоит? может не нужен такой седан в больших количествах?
если к стоимости е-Гольфа прибавить 10-20тыс евро, какой пробег можно получить по-вашему?
"но что поделать: настоящая дальность пробега появится после того, как владелец почувствует что такое управлять спорткаром и начнет уменьшаться емкость батареи"(с)
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Faceless написав:
Serg-ik написав:[quote="4825653:hxbbgaf"]Какие однушки по 45 штук? Они будут продаваться вечно! Вот однушка за 25500:
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... 56b31f19da

Простите, но это же хлам по цене новостроя...
У топикстартера по другому не бывает. У него в Киеве есть только центр, где ничего не покупают, и Троещина с борщагой, все новострои ничем не отличаются от панели 80-х, а покупателям все равно, какая площадь, планировка, локация, дом, абы дешевле, весь Киев работает продавцами в АТБ и Ашане, а в ресторанах спектакли что есть посетители

Фейслес, як би у Вас було би за душою півкілограма срібних брусків і Ви працювали би на Троєщинському базарі реалізатором - то Ви б розділяли би точку зору пана Хббгафа.[/quote]

Ну сріблав мене трохи є, півкіло буде, в монетах щоправда, а не злитках. Але до катарсису через працю торговцем на троєщинському базарі не готовий
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:01

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:trololo Писали. Но не слишком подробно. Знаете где можно почитать? Чтоб понятно было

Не надо оно Вам. Как Тесла сделал рывок с 250 до 419, так она его и обратно может сделать. У компании 2% американского рынка, а она по капитализации на втором месте в мире сейчас как я понимаю. Ну это бред, ребята.

Макс, что лучше: эконом однушечка в Киеве у метро под аренду, или акции Теслы на аналогичную сумму?

это имеет отношение к ажиотажу вокруг топл.элементов, а решать только вам:
Зображенняps и кстати- к любому ажиотажу вообще)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 24 гру, 2019 21:06, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?
У меня совсем небольшая коллекция. Что такое полкило - дюжина унцовых и несколько двухунцовых монет, совсем немного:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:28

  antonivs3 написав:
  trololo написав:Ржака, никто не может сделать до сих пор седан с 500 км пробега. А Тесла такой 5 лет назад выпустила.

сколько он стоит? может не нужен такой седан в больших количествах?
если к стоимости е-Гольфа прибавить 10-20тыс евро, какой пробег можно получить по-вашему?
"но что поделать: настоящая дальность пробега появится после того, как владелец почувствует что такое управлять спорткаром и начнет уменьшаться емкость батареи"(с)

e-Гольфу так просто пробег не увеличишь. Поэтому и пришлось создать id3. А вот уже на базе id3 можно делать что угодно и с каким угодно пробегом (без фанатизма конечно).
Автопилот? Если его сертифицируют в Европе и Штатах - его получат все автомобили - это будет единый стандарт и единая логика работы и +/- единая база оборудования. Как в самолетах.
И чем после этого оправдать такую капитализацию Теслы? Непонятно.
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