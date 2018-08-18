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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:08
investorkiev написав:
Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?
Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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