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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2610261126122613>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:08

  investorkiev написав:Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?

Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13

  Frant написав:
  investorkiev написав:Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?

Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?

достаточно знать сереб-ро :wink:
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:

С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!

Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!

Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.

Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....

А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..

ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вот немного офтопа про Теслу, я ничего в этом не понимаю, но читал допысувачив с интересом.

Tesla Inc. установила новый рекорд цены за акцию = $422,00.
Рыночная капитализация компании взлетела до $75.56 млрд

Для сравнения, сколько сейчас стоят другие компании-автопроизводители:

Chrysler (Fiat Chrysler Automobiles) - $23,15 млрд

Ford (Ford Motor Company) - $37.55 млрд

GM (General Motors Company) - $52,54 млрд

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) - $52.71 млрд

Mercedes (Daimler AG) - $59.24 млрд

Volkswagen (Volkswagen AG) - $97.48 млрд

Toyota (Toyota Motor Corporation) - $229.86 млрд
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:48

  investorkiev написав:Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:

С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!

Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!

Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.

Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....

А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..

ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!

леня в народе космос был тож ничо, но вам правда это неведомо :roll:

PS а мнение, как сказал один небезизвестный персонаж, все равно что дырка в заднице - у каждого одна найдется
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:23

  investorkiev написав:А вот немного офтопа про Теслу, я ничего в этом не понимаю, но читал допысувачив с интересом.

Tesla Inc. установила новый рекорд цены за акцию = $422,00.
Рыночная капитализация компании взлетела до $75.56 млрд

Для сравнения, сколько сейчас стоят другие компании-автопроизводители:

Chrysler (Fiat Chrysler Automobiles) - $23,15 млрд

Ford (Ford Motor Company) - $37.55 млрд

GM (General Motors Company) - $52,54 млрд

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) - $52.71 млрд

Mercedes (Daimler AG) - $59.24 млрд

Volkswagen (Volkswagen AG) - $97.48 млрд

Toyota (Toyota Motor Corporation) - $229.86 млрд

Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:24

  airmax78 написав:Автопилот? Если его сертифицируют в Европе и Штатах - его получат все автомобили - это будет единый стандарт и единая логика работы и +/- единая база оборудования. Как в самолетах.
И чем после этого оправдать такую капитализацию Теслы? Непонятно.


Шо вы несёте, какие все автомобили получат? За какой хрен
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:26

  airmax78 написав:Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.


Вы просто ничего не понимаете. Это как с прогнозом новолипок па1500. Жаль, что как и топикстартер, на своих ошибках не обучаетесь, а обвиняете рынок и всех вокруг в идиотизме. Аналитики так не делают

Тесла один их немногих автопроизводителей, кто растет +30 в год. Вы наверное и Фейсбук на айпио по 18 долл считали переоценненным?)) Прибыли то не было
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:44

  trololo написав:
  airmax78 написав:Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.


Вы просто ничего не понимаете. Это как с прогнозом новолипок па1500. Жаль, что как и топикстартер, на своих ошибках не обучаетесь, а обвиняете рынок и всех вокруг в идиотизме. Аналитики так не делают

Тесла один их немногих автопроизводителей, кто растет +30 в год. Вы наверное и Фейсбук на айпио по 18 долл считали переоценненным?)) Прибыли то не было

тюльпаны в голандии тоже когда-то быстро росли.. люди хотят быть обманутыми и сейчас возможностей для этого куда больше чем 300-100 и даже 20 лет назад
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 01:14

  trololo написав:
  airmax78 написав:Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.


Вы просто ничего не понимаете. Это как с прогнозом новолипок па1500. Жаль, что как и топикстартер, на своих ошибках не обучаетесь, а обвиняете рынок и всех вокруг в идиотизме. Аналитики так не делают

Тесла один их немногих автопроизводителей, кто растет +30 в год. Вы наверное и Фейсбук на айпио по 18 долл считали переоценненным?)) Прибыли то не было

Я свои ошибки всегда готов признавать. Тесла растет на 30% в год с базы в +/-0. Поэтому и растет так. Дойдет до серьезных объемов, сопоставимых с другими производителями и на 30% в год расти перестанет.
Я рынок не в идиотизме обвиняю, а в подверженности нездоровому ажиотажу. И для рынка это характерно. Оверреакция на позитив, даже неявный, но и такая же оверреакция на негатив.
airmax78
 
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