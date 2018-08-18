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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:08
investorkiev написав:
Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?
Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13
Frant написав: investorkiev написав:
Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?
Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?
достаточно знать сереб-ро
Скоро(R)
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antonivs3
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Додано: Вів 24 гру, 2019 23:36
Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:
С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!
Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!
Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.
Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....
А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..
ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!
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investorkiev
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Додано: Вів 24 гру, 2019 23:40
А вот немного офтопа про Теслу, я ничего в этом не понимаю, но читал допысувачив с интересом.
Tesla Inc. установила новый рекорд цены за акцию = $422,00.
Рыночная капитализация компании взлетела до $75.56 млрд
Для сравнения, сколько сейчас стоят другие компании-автопроизводители:
Chrysler (Fiat Chrysler Automobiles) - $23,15 млрд
Ford (Ford Motor Company) - $37.55 млрд
GM (General Motors Company) - $52,54 млрд
BMW (Bayerische Motoren Werke AG) - $52.71 млрд
Mercedes (Daimler AG) - $59.24 млрд
Volkswagen (Volkswagen AG) - $97.48 млрд
Toyota (Toyota Motor Corporation) - $229.86 млрд
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Додано: Вів 24 гру, 2019 23:48
investorkiev написав:
Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:
С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!
Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!
Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.
Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....
А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..
ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!
леня в народе космос был тож ничо, но вам правда это неведомо
PS а мнение, как сказал один небезизвестный персонаж, все равно что дырка в заднице - у каждого одна найдется
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plugatyrev
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Додано: Сер 25 гру, 2019 00:23
investorkiev написав:
А вот немного офтопа про Теслу, я ничего в этом не понимаю, но читал допысувачив с интересом.
Tesla Inc. установила новый рекорд цены за акцию = $422,00.
Рыночная капитализация компании взлетела до $75.56 млрд
Для сравнения, сколько сейчас стоят другие компании-автопроизводители:
Chrysler (Fiat Chrysler Automobiles) - $23,15 млрд
Ford (Ford Motor Company) - $37.55 млрд
GM (General Motors Company) - $52,54 млрд
BMW (Bayerische Motoren Werke AG) - $52.71 млрд
Mercedes (Daimler AG) - $59.24 млрд
Volkswagen (Volkswagen AG) - $97.48 млрд
Toyota (Toyota Motor Corporation) - $229.86 млрд
Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 00:24
airmax78 написав:
Автопилот? Если его сертифицируют в Европе и Штатах - его получат все автомобили - это будет единый стандарт и единая логика работы и +/- единая база оборудования. Как в самолетах.
И чем после этого оправдать такую капитализацию Теслы? Непонятно.
Шо вы несёте, какие все автомобили получат? За какой хрен
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 25 гру, 2019 00:26
airmax78 написав:
Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.
Вы просто ничего не понимаете. Это как с прогнозом новолипок па1500. Жаль, что как и топикстартер, на своих ошибках не обучаетесь, а обвиняете рынок и всех вокруг в идиотизме. Аналитики так не делают
Тесла один их немногих автопроизводителей, кто растет +30 в год. Вы наверное и Фейсбук на айпио по 18 долл считали переоценненным?)) Прибыли то не было
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 25 гру, 2019 00:44
trololo написав: airmax78 написав:
Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.
Вы просто ничего не понимаете. Это как с прогнозом новолипок па1500. Жаль, что как и топикстартер, на своих ошибках не обучаетесь, а обвиняете рынок и всех вокруг в идиотизме. Аналитики так не делают
Тесла один их немногих автопроизводителей, кто растет +30 в год. Вы наверное и Фейсбук на айпио по 18 долл считали переоценненным?)) Прибыли то не было
тюльпаны в голандии тоже когда-то быстро росли.. люди хотят быть обманутыми и сейчас возможностей для этого куда больше чем 300-100 и даже 20 лет назад
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plugatyrev
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Додано: Сер 25 гру, 2019 01:14
trololo написав: airmax78 написав:
Я писал об этом. Это форма сумасшествия. Еще одна презенташка Илона Маска и нишевый производитель Тесла станет дороже гигантскрй империи VAG, которая по всем цифрам и показателям на порядки крупнее Теслы. Они просто несопоставимы: микроб и слон.
Вы просто ничего не понимаете. Это как с прогнозом новолипок па1500. Жаль, что как и топикстартер, на своих ошибках не обучаетесь, а обвиняете рынок и всех вокруг в идиотизме. Аналитики так не делают
Тесла один их немногих автопроизводителей, кто растет +30 в год. Вы наверное и Фейсбук на айпио по 18 долл считали переоценненным?)) Прибыли то не было
Я свои ошибки всегда готов признавать. Тесла растет на 30% в год с базы в +/-0. Поэтому и растет так. Дойдет до серьезных объемов, сопоставимых с другими производителями и на 30% в год расти перестанет.
Я рынок не в идиотизме обвиняю, а в подверженности нездоровому ажиотажу. И для рынка это характерно. Оверреакция на позитив, даже неявный, но и такая же оверреакция на негатив.
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airmax78
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