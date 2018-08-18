Додано: Вів 24 гру, 2019 23:36

Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:



С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!



Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!



Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.



Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....



А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..



ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!