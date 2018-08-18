Додано: Сер 25 гру, 2019 10:19

В понедельник, 23 декабря, прошла встреча представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании Укрбуд и представителей группы инвесторов по достройке объектов Укрбуда. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстроя.



Как отмечается, по итогам встречи был подписан совместный меморандум. Документ включает 23 ЖК и один бизнес-центр. Как сообщил один из инвесторов, по просьбе присутствующих на встрече представителей Киевгорстроя и Укрбуда из соглашенния были исключены два объекта - ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс".



"У ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс" владельцы земель - частные лица, которые не хотят сотрудничать с Киевгорстроем. Они ищут или уже нашли более выгодную альтернативу, на что имеют полное право", - отметил инвестор Укрбуда.



Вот некоторые условия, зафиксированные в меморандуме:



-возобновление строительства в течение шести месяцев со дня подписания меморандума;



-получение сертификатов Государственной архитектурно-строительной инспекции для пяти объектов, находящихся на завершающем этапе строительства. Это ЖК "Новомостицкой", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармония", ЖК "Харьковский" и ЖК "Солнечная Ривьера";



-доходность объектов не должна влиять на определение сроков возобновления строительства;



-Киевгорстрой берет ответственность за охрану объектов;

инвесторы возобновят оплату за невыплаченные квадратные метры после полной передачи объектов в Киевгорстрой;



-инвесторы не будут доплачивать за купленные квадратные метры;



-инициативная группа получает доступ к мониторингу объектов и будет привлечена к совещаниям, в том числе

-по согласованию графиков строительства.



"В общем, существует очень много юридических вопросов, которые блокируют передачу объектов, но работа идет, хотя оценить прогресс пока трудно", - объяснил собеседник из инициативной группы инвесторов.

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