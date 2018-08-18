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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2609261026112612

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:08

  investorkiev написав:Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?

Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13

  Frant написав:
  investorkiev написав:Полкило серебрянных монет??? Фейслесс, вы завкассы в банке работали?

Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?

достаточно знать сереб-ро :wink:
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:

С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!

Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!

Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.

Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....

А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..

ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:48

  investorkiev написав:Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:

С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!

Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!

Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.

Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....

А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..

ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!

леня в народе космос был тож ничо, но вам правда это неведомо :roll:

PS а мнение, как сказал один небезизвестный персонаж, все равно что дырка в заднице - у каждого одна найдется
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:44

investorkiev
Мораторий действует бессрочно до вступления в силу закона о рынке земли.

Продление каждый года ВР этого моратория не имело никакой юридической силы, т.к. он и так действовал. Это был просто политический пиар.

Продление моратория которое принимала ВР, это было равносильно голосованию за курс в НАТО.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:15

  investorkiev написав:Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:

С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!

Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!

Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.

Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....

А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..

ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!


такая же ситуация была и в прошлом году
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kivin
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

прикинул сегодня сколько я заработал на овгз с октября месяца: получилось 21% в долларах. не плохо-не плохо.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:19

В понедельник, 23 декабря, прошла встреча представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании Укрбуд и представителей группы инвесторов по достройке объектов Укрбуда. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстроя.

Как отмечается, по итогам встречи был подписан совместный меморандум. Документ включает 23 ЖК и один бизнес-центр. Как сообщил один из инвесторов, по просьбе присутствующих на встрече представителей Киевгорстроя и Укрбуда из соглашенния были исключены два объекта - ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс".

"У ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс" владельцы земель - частные лица, которые не хотят сотрудничать с Киевгорстроем. Они ищут или уже нашли более выгодную альтернативу, на что имеют полное право", - отметил инвестор Укрбуда.

Вот некоторые условия, зафиксированные в меморандуме:

-возобновление строительства в течение шести месяцев со дня подписания меморандума;

-получение сертификатов Государственной архитектурно-строительной инспекции для пяти объектов, находящихся на завершающем этапе строительства. Это ЖК "Новомостицкой", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармония", ЖК "Харьковский" и ЖК "Солнечная Ривьера";

-доходность объектов не должна влиять на определение сроков возобновления строительства;

-Киевгорстрой берет ответственность за охрану объектов;
инвесторы возобновят оплату за невыплаченные квадратные метры после полной передачи объектов в Киевгорстрой;

-инвесторы не будут доплачивать за купленные квадратные метры;

-инициативная группа получает доступ к мониторингу объектов и будет привлечена к совещаниям, в том числе
-по согласованию графиков строительства.

"В общем, существует очень много юридических вопросов, которые блокируют передачу объектов, но работа идет, хотя оценить прогресс пока трудно", - объяснил собеседник из инициативной группы инвесторов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:52

  zzzzzz написав:В понедельник, 23 декабря, прошла встреча представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании Укрбуд и представителей группы инвесторов по достройке объектов Укрбуда. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстроя.

Как отмечается, по итогам встречи был подписан совместный меморандум. Документ включает 23 ЖК и один бизнес-центр. Как сообщил один из инвесторов, по просьбе присутствующих на встрече представителей Киевгорстроя и Укрбуда из соглашенния были исключены два объекта - ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс".

"У ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс" владельцы земель - частные лица, которые не хотят сотрудничать с Киевгорстроем. Они ищут или уже нашли более выгодную альтернативу, на что имеют полное право", - отметил инвестор Укрбуда.

Вот некоторые условия, зафиксированные в меморандуме:

-возобновление строительства в течение шести месяцев со дня подписания меморандума;

-получение сертификатов Государственной архитектурно-строительной инспекции для пяти объектов, находящихся на завершающем этапе строительства. Это ЖК "Новомостицкой", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармония", ЖК "Харьковский" и ЖК "Солнечная Ривьера";

-доходность объектов не должна влиять на определение сроков возобновления строительства;

-Киевгорстрой берет ответственность за охрану объектов;
инвесторы возобновят оплату за невыплаченные квадратные метры после полной передачи объектов в Киевгорстрой;

-инвесторы не будут доплачивать за купленные квадратные метры;

-инициативная группа получает доступ к мониторингу объектов и будет привлечена к совещаниям, в том числе
-по согласованию графиков строительства.

"В общем, существует очень много юридических вопросов, которые блокируют передачу объектов, но работа идет, хотя оценить прогресс пока трудно", - объяснил собеседник из инициативной группы инвесторов.

Бедный КГС и "киевская громада": они со своими объектами-то с трудом справлялись, а тут на голову еще 23 немаленьких комплекса свалилось. Не знаю, не знаю...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Риспект00, ты чертов гений!!

В ОВГЗ я уже не успел, куда вкладываемся дальше?
investorkiev
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