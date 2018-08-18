Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 гру, 2019 22:08
Натаха, ти знаєш, що таке нумізматика??? МВА такому не вчила?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13
достаточно знать сереб-ро
Скоро(R)
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут появилось мнение, что поскольку: 1) закон о рынке земли не приняли, 2) мораторий на продажу земли не продлили, то это значит что:
С 01 января 2020 мораторий не действует и землю можно покупать-продавать в любых количествах!!!!
Если так случится, мы выйдем на вторую космическую скорость уже к майским!!
Мы может будем свидетелями самой мощной РАКЕТЫ с 2008 года, а может и еще мощнее.
Серж, мы пока можем видеть вас в бинокль из наших комфортных иллюминаторов, но вы уже почти неразличимая точка где то там внизу, в дебрях арендного совкошлачка....
А министр Милованов всерьез говорит о курсе 20.... реальность опережает наши самые смелые мечты..
ЗЕ-команда оказались неплохими космонавтами!
Додано: Вів 24 гру, 2019 23:48
леня в народе космос был тож ничо, но вам правда это неведомо
PS а мнение, как сказал один небезизвестный персонаж, все равно что дырка в заднице - у каждого одна найдется
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:44
investorkiev
Мораторий действует бессрочно до вступления в силу закона о рынке земли.
Продление каждый года ВР этого моратория не имело никакой юридической силы, т.к. он и так действовал. Это был просто политический пиар.
Продление моратория которое принимала ВР, это было равносильно голосованию за курс в НАТО.
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:15
такая же ситуация была и в прошлом году
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скидка 10% на натуральные витамины США
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
прикинул сегодня сколько я заработал на овгз с октября месяца: получилось 21% в долларах. не плохо-не плохо.
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скидка 10% на натуральные витамины США
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:19
В понедельник, 23 декабря, прошла встреча представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании Укрбуд и представителей группы инвесторов по достройке объектов Укрбуда. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстроя.
Как отмечается, по итогам встречи был подписан совместный меморандум. Документ включает 23 ЖК и один бизнес-центр. Как сообщил один из инвесторов, по просьбе присутствующих на встрече представителей Киевгорстроя и Укрбуда из соглашенния были исключены два объекта - ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс".
"У ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс" владельцы земель - частные лица, которые не хотят сотрудничать с Киевгорстроем. Они ищут или уже нашли более выгодную альтернативу, на что имеют полное право", - отметил инвестор Укрбуда.
Вот некоторые условия, зафиксированные в меморандуме:
-возобновление строительства в течение шести месяцев со дня подписания меморандума;
-получение сертификатов Государственной архитектурно-строительной инспекции для пяти объектов, находящихся на завершающем этапе строительства. Это ЖК "Новомостицкой", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармония", ЖК "Харьковский" и ЖК "Солнечная Ривьера";
-доходность объектов не должна влиять на определение сроков возобновления строительства;
-Киевгорстрой берет ответственность за охрану объектов;
инвесторы возобновят оплату за невыплаченные квадратные метры после полной передачи объектов в Киевгорстрой;
-инвесторы не будут доплачивать за купленные квадратные метры;
-инициативная группа получает доступ к мониторингу объектов и будет привлечена к совещаниям, в том числе
-по согласованию графиков строительства.
"В общем, существует очень много юридических вопросов, которые блокируют передачу объектов, но работа идет, хотя оценить прогресс пока трудно", - объяснил собеседник из инициативной группы инвесторов.
Живите своим умом!
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:52
Бедный КГС и "киевская громада": они со своими объектами-то с трудом справлялись, а тут на голову еще 23 немаленьких комплекса свалилось. Не знаю, не знаю...
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Риспект00, ты чертов гений!!
В ОВГЗ я уже не успел, куда вкладываемся дальше?
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