Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 11:46
kivin написав:
прикинул сегодня сколько я заработал на овгз с октября месяца: получилось 21% в долларах. не плохо-не плохо.
Я прошу принять все мои деньги в управление. На твоих условиях.
airmax78
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:00
airmax78 написав: kivin написав:
прикинул сегодня сколько я заработал на овгз с октября месяца: получилось 21% в долларах. не плохо-не плохо.
Я прошу принять все мои деньги в управление. На твоих условиях.
Хотел бы я быть таким талантливым как Риспект! ((
Пока мы, Макс, тут на форуме 5 лет штаны протираем, Риспект сделал уже сколько?.. +500%? +700%? к первоначальному капиталу?
investorkiev
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Додано: Сер 25 гру, 2019 12:06
investorkiev написав: airmax78 написав: kivin написав:
прикинул сегодня сколько я заработал на овгз с октября месяца: получилось 21% в долларах. не плохо-не плохо.
Я прошу принять все мои деньги в управление. На твоих условиях.
Хотел бы я быть таким талантливым как Риспект! ((
Все хотели бы. Но это невозможно. Поэтому остается просить его принять наши деньги.
airmax78
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Додано: Сер 25 гру, 2019 13:40
топливный бак до полного!
резидент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 2047-Д про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка", які заробляли на оцінюванні нерухомості.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/25/655291/
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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