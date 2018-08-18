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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:54
kivin написав:
Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.
Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:11
airmax78 написав: kivin написав:
Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.
Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.
та не, сесть в Машину времени, в январе 19го сдать ПА28,2 положить на пол-года на гривнедепо а потом или продлить или можно в ОВГЗ, короче есть варианты на выбор …
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:28
Прохожий написав: airmax78 написав: kivin написав:
Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.
Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.
та не, сесть в Машину времени, в январе 19го сдать ПА28,2 положить на пол-года на гривнедепо а потом или продлить или можно в ОВГЗ, короче есть варианты на выбор …
Ну если есть у тебя такая машина то садись)))
А я свои сделки публично выкладываю и писал о продаже валютных Овгз с перевложением в грн овгз здесь. Ищи в истории.
Кто читает внимательно меня, тот знает какие сделки я делаю ещё с 15го года
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:35
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:45
Подтверждаю, я помню, тогда еще подумалось: "ну все, Акелла промахнулся". Но нет, это я промахнулся, а Риспект00 красавчик!
Как стать таким умным? Или это врожденный талант?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:46
Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:51
kivin написав:
Кто читает внимательно меня, тот знает какие сделки я делаю ещё с 15го года
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:53
hxbbgaf написав: kivin написав:
Кто читает внимательно меня, тот знает какие сделки я делаю ещё с 15го года
С нами с: 01.10.19
))ты много пропустил
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:57
investorkiev написав:
Подтверждаю, я помню, тогда еще подумалось: "ну все, Акелла промахнулся". Но нет, это я промахнулся, а Риспект00 красавчик!
Как стать таким умным? Или это врожденный талант?
Надо очень много читать, думать, анализировать, как Респект. У меня на такое времени нет, поэтому я просто отдаю Респекту свои деньги в управление.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:00
airmax78
Ну зачем ты меня троллишь?)
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