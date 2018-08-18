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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2611261226132614>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:54

  kivin написав:Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.

Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:11

  airmax78 написав:
  kivin написав:Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.

Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.


та не, сесть в Машину времени, в январе 19го сдать ПА28,2 положить на пол-года на гривнедепо а потом или продлить или можно в ОВГЗ, короче есть варианты на выбор … :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:28

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  kivin написав:Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.

Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.


та не, сесть в Машину времени, в январе 19го сдать ПА28,2 положить на пол-года на гривнедепо а потом или продлить или можно в ОВГЗ, короче есть варианты на выбор … :mrgreen:

Ну если есть у тебя такая машина то садись)))
А я свои сделки публично выкладываю и писал о продаже валютных Овгз с перевложением в грн овгз здесь. Ищи в истории.
Кто читает внимательно меня, тот знает какие сделки я делаю ещё с 15го года
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kivin
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:35

Не поленился и нашёл свою запись!
Всем удачных сделок!
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подтверждаю, я помню, тогда еще подумалось: "ну все, Акелла промахнулся". Но нет, это я промахнулся, а Риспект00 красавчик!

Как стать таким умным? Или это врожденный талант?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:51

  kivin написав:Кто читает внимательно меня, тот знает какие сделки я делаю ещё с 15го года

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hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:53

  hxbbgaf написав:
  kivin написав:Кто читает внимательно меня, тот знает какие сделки я делаю ещё с 15го года

С нами с: 01.10.19

))ты много пропустил
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kivin
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:57

  investorkiev написав:Подтверждаю, я помню, тогда еще подумалось: "ну все, Акелла промахнулся". Но нет, это я промахнулся, а Риспект00 красавчик!

Как стать таким умным? Или это врожденный талант?

Надо очень много читать, думать, анализировать, как Респект. У меня на такое времени нет, поэтому я просто отдаю Респекту свои деньги в управление.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:00

airmax78
Ну зачем ты меня троллишь?)
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