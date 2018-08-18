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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:03
airmax78 написав: investorkiev написав:
Подтверждаю, я помню, тогда еще подумалось: "ну все, Акелла промахнулся". Но нет, это я промахнулся, а Риспект00 красавчик!
Как стать таким умным? Или это врожденный талант?
Надо очень много читать, думать, анализировать, как Респект. У меня на такое времени нет, поэтому я просто отдаю Респекту свои деньги в управление.
Я старался много читать, думать.. Но понимаю: безнадежно отстаю от Риспекта00, видимо не хватает мощности "процессора". Хотя в школе я считался сообразительным малышом, да и в ВУЗе задних не пас. На МБА тоже был в топ 20% группы... Но.,,, признаю: Риспект мой кумир, его интеллектуальное превосходство надо мной непреодолимо.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:12
00, чисто по старой дружбе, маякни курс на 01.06.20., можно в личку...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:16
Прохожий написав:
00, чисто по старой дружбе, маякни курс на 01.06.20., можно в личку...
У уну спроси. Он эксперт по таким прогнозам)
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:17
kivin написав:airmax78
Ну зачем ты меня троллишь?)
А что остается делать?
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