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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:54
kivin написав:
Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.
Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.
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airmax78
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:11
airmax78 написав: kivin написав:
Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.
Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.
та не, сесть в Машину времени, в январе 19го сдать ПА28,2 положить на пол-года на гривнедепо а потом или продлить или можно в ОВГЗ, короче есть варианты на выбор …
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:28
Прохожий написав: airmax78 написав: kivin написав:
Та и смысл перекладываться? Нбу ещё пол года назад сказал - будет ставка 8%! Т.е. есть куда рости!
А в сл году начнут продавать 7ми летки ... там спрос громадный.... грн имеет все шансы ещё укрепиться.
Т.е. понижение ставок + ревал = ещё будет огромный профит.
Значит сливать бакс по 23 и мутиться в ОВГЗ.
та не, сесть в Машину времени, в январе 19го сдать ПА28,2 положить на пол-года на гривнедепо а потом или продлить или можно в ОВГЗ, короче есть варианты на выбор …
Ну если есть у тебя такая машина то садись)))
А я свои сделки публично выкладываю и писал о продаже валютных Овгз с перевложением в грн овгз здесь. Ищи в истории.
Кто читает внимательно меня, тот знает какие сделки я делаю ещё с 15го года
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:35
https://www.iherb.com/c/iherb-exclusives?rcode=AXM3736
скидка 10% на натуральные витамины США
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:46
Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
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investorkiev
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:12
00, чисто по старой дружбе, маякни курс на 01.06.20., можно в личку...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:28
investorkiev написав:
Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 17:38
investorkiev написав: airmax78 написав:
Надо очень много читать, думать, анализировать, как Респект. У меня на такое времени нет, поэтому я просто отдаю Респекту свои деньги в управление.
Я старался много читать, думать.. Но понимаю: безнадежно отстаю от Риспекта00, видимо не хватает мощности "процессора". Хотя в школе я считался сообразительным малышом, да и в ВУЗе задних не пас. На МБА тоже был в топ 20% группы... Но.,,, признаю: Риспект мой кумир, его интеллектуальное превосходство надо мной непреодолимо.
Нужно сдать CFA и мы тоже станем такими же умными как Респект.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:10
BIGor написав: investorkiev написав:
Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.
Не ну вы как-то определитесь, у одной дорожает, у другого не дорожает
Если что курс снизился на 17%
Живите своим умом!
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:12
zzzzzz написав: BIGor написав: investorkiev написав:
Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.
Не ну вы как-то определитесь, у одной дорожает, у другого не дорожает
Если что курс снизился на 17%
Дорожает, но хотелось бы дорожай+ревальвация. Т.е +30%+17%.
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investorkiev
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