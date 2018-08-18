Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.
Может быть, что это эффект от того, что год назад вы черпали инфу из интернета с мусором и заманухами, а сейчас начали реальные прозвоны/просмотры? Подорожание 30% за год в 05-08 годах ставило людей на уши, а тут прошло незамеченным?
investorkiev написав:Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.
Процентов 15 от силы.
Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта. Что-то подобное в начале 2019 года стоило на десятку меньше, теперь с укреплением курса овер 1куе/метр . https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 6;promoted
vladimir07 написав:Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта. Что-то подобное в начале 2019 года стоило на десятку меньше, теперь с укреплением курса овер 1куе/метр . https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 6;promoted