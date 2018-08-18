RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2612261326142615>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еще один чинуша получил квартиру нашару в Блек-Джеке:

Интересно, какие лохи все-таки покупают за деньги в этом ЖК?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3200
З нами з: 19.09.10
Подякував: 560 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:53

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.

Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.

Может быть, что это эффект от того, что год назад вы черпали инфу из интернета с мусором и заманухами, а сейчас начали реальные прозвоны/просмотры?
Подорожание 30% за год в 05-08 годах ставило людей на уши, а тут прошло незамеченным?
Vlad442
 
Повідомлень: 5922
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:00

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.

Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.

Процентов 15 от силы.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21142
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1399 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:11

Нужно будет почитать на досуге архив форума за 16-ый год. Будет интересно, какие тогда были прогнозы и мнения.
Vlad442
 
Повідомлень: 5922
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чего это респектушку из дурки выпустили. На праздники?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20639
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Нужно будет почитать на досуге архив форума за 16-ый год. Будет интересно, какие тогда были прогнозы и мнения.
Что нового по Эврика?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20639
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:20

  hxbbgaf написав:
  BIGor написав:
  investorkiev написав:Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.

Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.

Процентов 15 от силы.


Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта.
Что-то подобное в начале 2019 года стоило на десятку меньше, теперь с укреплением курса овер 1куе/метр .
https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 6;promoted
vladimir07
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 30.01.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что бомбер показывает?
airmax78
 
Повідомлень: 32898
З нами з: 25.10.12
Подякував: 835 раз.
Подякували: 3795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:28

  Vlad442 написав:Нужно будет почитать на досуге архив форума за 16-ый год. Будет интересно, какие тогда были прогнозы и мнения.

А он вобоще есть? Что-то я не вижу архива именно по недвиге.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21142
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1399 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:30

  vladimir07 написав:Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта.
Что-то подобное в начале 2019 года стоило на десятку меньше, теперь с укреплением курса овер 1куе/метр .
https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 6;promoted

Продавать еще не значит продать.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21142
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1399 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2612261326142615>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, vladimir07 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1736, 1737, 1738
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17371 2763101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 16:27
barin
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 189786
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79987)
25.12.2019 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.