Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта. Что-то подобное в начале 2019 года стоило на десятку меньше, теперь с укреплением курса овер 1куе/метр . https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 6;promoted
Продавать еще не значит продать.
Это все что вы можете сказать ? Честно говоря с трудом удерживаюсь чтобы написать что-то нехорошее. Ну попробуйте предложить 40 и посмотрите что вам ответят. Это какие-то новые уровни нравятся они вам или нет. Вот цена по этому дому за аналогичное два года назад 32куе https://kvartorg.com/view/1966209
BIGor написав:[quote="4826715:investorkiev"]Самое обидное что вторичка не дорожает на величину ревальвации. Кусаю локти.
Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.
Процентов 15 от силы.
Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта. Что-то подобное в начале 2019 года стоило на десятку меньше, теперь с укреплением курса овер 1куе/метр . https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 6;promoted [/quote] Классический "бабушатник" даже ручку для вставания с унитаза приделали. Таких будет всё больше.
BIGor написав:Я уже тут писал, по моим наблюдениям вторичка в Киеве прибавила +30% в долларе за 2019 год. Аминь.
Процентов 15 от силы.
Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта. Что-то подобное в начале 2019 года стоило на десятку меньше, теперь с укреплением курса овер 1куе/метр . https://www.olx.ua/obyavlenie/revutskog ... 6;promoted
Состояние "после бабушки". Представляю, сколько там нужно вложить в ремонт. Это еще плюс 10-12 тыс с техникой и мебелью. Коммуналка в 16-этажках космическая. За сколько ее можно будет сдать? За 9500?