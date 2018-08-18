Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Состояние "после бабушки". Представляю, сколько там нужно вложить в ремонт. Это еще плюс 10-12 тыс с техникой и мебелью. Коммуналка в 16-этажках космическая. За сколько ее можно будет сдать? За 9500?
Ага , это если технику и мебель оставите бабушкину.
Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта.
Могу подтвердить такую тенденцию. Как уже писал, поднимают на пару тысяч цены на то, что не смогли продать. Такого не видел с 2005-08.
Посмотрел. Вариант по ссылке выставляли изначально за 50, потом снизили до 47.
А где вы посмотрели изначальный ценник ? Курс укрепляется потому и перерисовывают, глядя на всех остальных, а зачем продавать дешевле особенно если затем надо будет что-то брать взамен. Причем заметна тенденция сильного подорожания 1к, перерисовывая ценники их собственники не видят, что совсем рядом идут двухи гораздо лучших характеристик. Например https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 4dd80ea3ad И тут тоже на прошлой неделе подняли с 59 до 62.5 куе.
Vlad442 написав:Состояние "после бабушки". Представляю, сколько там нужно вложить в ремонт. Это еще плюс 10-12 тыс с техникой и мебелью. Коммуналка в 16-этажках космическая. За сколько ее можно будет сдать? За 9500?
Ага , это если технику и мебель оставите бабушкину.
10-12 тыс это будет свежий приятный ремонт из недорогих, но нормальных материалов с новой мебелью из Эпика. При некотором опыте вполне можно уложиться в меньшую сумму. Если отдаться прорабу или первый ремонт, может будет немного больше.
airmax78 написав:Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
Но там же метро рядом. Сейчас особенно резво взяли старт цены 1-к возле метро, а это еще и новострой, который типа все хотят вместо "вонючего шлака". Я вполне верю что можно отдать и отдают, видя рост ценников. Если иметь 10 куе в месяц (не конкретно вас подразумеваю) то можно не понимать. А если человек откладывает 1куе в месяц и видит рост цен у него начинается боязнь, что он вообще останется без жилья.
Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300. Полет нормальный.
Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.