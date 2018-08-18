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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2614261526162617>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Что случилось, главный адепт перманентного обвала, пророк забитых досками окон, говорит о дорожае

Я тоже обратил внимание. Значит ракета действительно стартовала.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:32

  Vlad442 написав:Состояние "после бабушки". Представляю, сколько там нужно вложить в ремонт. Это еще плюс 10-12 тыс с техникой и мебелью. Коммуналка в 16-этажках космическая. За сколько ее можно будет сдать? За 9500?

Ага :mrgreen: , это если технику и мебель оставите бабушкину.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:33

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:Что нового по Эврика?

Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.
Полет нормальный.

Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:41

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:
Какие 15% . Только за последний месяц к ликвидным вариантам 1к у метро пририсовали от 1 до 5 куе в зависимости от совокупности характеристик объекта.

Могу подтвердить такую тенденцию.
Как уже писал, поднимают на пару тысяч цены на то, что не смогли продать. Такого не видел с 2005-08.

Посмотрел. Вариант по ссылке выставляли изначально за 50, потом снизили до 47.


А где вы посмотрели изначальный ценник ? Курс укрепляется потому и перерисовывают, глядя на всех остальных, а зачем продавать дешевле особенно если затем надо будет что-то брать взамен.
Причем заметна тенденция сильного подорожания 1к, перерисовывая ценники их собственники не видят, что совсем рядом идут двухи гораздо лучших характеристик.
Например
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 4dd80ea3ad
И тут тоже на прошлой неделе подняли с 59 до 62.5 куе.

А тут эту хату сдают за 12 тыс грн/месяц.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2-kom-kva ... G2YWD.html = 120 аренд выходит.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:41

  Vadim V написав:
  Vlad442 написав:Состояние "после бабушки". Представляю, сколько там нужно вложить в ремонт. Это еще плюс 10-12 тыс с техникой и мебелью. Коммуналка в 16-этажках космическая. За сколько ее можно будет сдать? За 9500?

Ага :mrgreen: , это если технику и мебель оставите бабушкину.

10-12 тыс это будет свежий приятный ремонт из недорогих, но нормальных материалов с новой мебелью из Эпика. При некотором опыте вполне можно уложиться в меньшую сумму.
Если отдаться прорабу или первый ремонт, может будет немного больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:42

  airmax78 написав:Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.


Но там же метро рядом. Сейчас особенно резво взяли старт цены 1-к возле метро,
а это еще и новострой, который типа все хотят вместо "вонючего шлака".
Я вполне верю что можно отдать и отдают, видя рост ценников.
Если иметь 10 куе в месяц (не конкретно вас подразумеваю) то можно не понимать.
А если человек откладывает 1куе в месяц и видит рост цен у него начинается боязнь, что он вообще останется без жилья.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:43

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:Что нового по Эврика?

Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.
Полет нормальный.

Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.

Я уже скидывал ЖК Европейка - 1 куе/м2, так это село далеко от окружной.
Видимо у насления сбережения в долларах за 2019 сильно выросли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:45

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
А если человек откладывает 1куе в месяц и видит рост цен у него начинается боязнь, что он вообще останется без жилья.

Неудачники которые откладывают 1куе в месяц - скоро останутся за бортом. Их удел - кавалирка в Щуцинских ипенях. КРЖН не для таких лентяев.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:51

  BIGor написав:Неудачники которые откладывают 1куе в месяц - скоро останутся за бортом. Их удел - кавалирка в Щуцинских ипенях. КРЖН не для таких лентяев.


Так а вы писали недавно такое.
Я кстати уже за бортом, 30% подорожание за 2019 год, и все, билет на рокету уже не купить, дальше вы сами как-то справляйтесь.

Это шо означает, что не успеваете купить по растущим ценам ?

ЗЫ. Смотря у кого сколько сбережений. Если есть некая сумма можно занять и прыгнуть, а если только собирать начал - увы.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:21

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:Что нового по Эврика?

Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.
Полет нормальный.

Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.


Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.
investorkiev
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