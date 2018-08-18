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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2614261526162617

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:22

  BIGor написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
А если человек откладывает 1куе в месяц и видит рост цен у него начинается боязнь, что он вообще останется без жилья.

Неудачники которые откладывают 1куе в месяц - скоро останутся за бортом. Их удел - кавалирка в Щуцинских ипенях. КРЖН не для таких лентяев.


На ваш взгляд - возможно весной имеет смысл продать хотя-бы 10% квартир что-бы понемногу фиксировать прибыль? Или ждать до осени и впарить весь портфель однух вместе с арендаторами израильскому фонду, о которых рассказывал Никонов?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:32

  vladimir07 написав:
  BIGor написав:Неудачники которые откладывают 1куе в месяц - скоро останутся за бортом. Их удел - кавалирка в Щуцинских ипенях. КРЖН не для таких лентяев.


Так а вы писали недавно такое.
Я кстати уже за бортом, 30% подорожание за 2019 год, и все, билет на рокету уже не купить, дальше вы сами как-то справляйтесь.

Это шо означает, что не успеваете купить по растущим ценам ?

ЗЫ. Смотря у кого сколько сбережений. Если есть некая сумма можно занять и прыгнуть, а если только собирать начал - увы.

Я не успел на ракету, впрыгивать при доларе 23 я считаю сумашествием.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня товарищ жаловался что не может продать уже пол года квартиру в Британском квартале. Никто не жил.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:37

  Унуноктий написав:Сегодня товарищ жаловался что не может продать уже пол года квартиру в Британском квартале. Никто не жил.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Ну может потому что 150000$ за однушку возле окружной, хоть и в псевдопафосном комплексе - это пока овердокуа? Пусть ставит 120000$, или подождет до осени, пока цены не подрастут до запрашиваемого им уровня?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 21:46

  BIGor написав:Я не успел на ракету, впрыгивать при доларе 23 я считаю сумашествием.


Сдавать по 23 и покупать первичное непостроенное - сумашествие.
А вторичное в котором можно сразу жить тоже сумашествие что ли ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:13

vladimir07
Вам не где жить? сейчас в палатке?
proftpd66
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