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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 21:22
BIGor написав: vladimir07 написав: airmax78 написав:
Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
А если человек откладывает 1куе в месяц и видит рост цен у него начинается боязнь, что он вообще останется без жилья.
Неудачники которые откладывают 1куе в месяц - скоро останутся за бортом. Их удел - кавалирка в Щуцинских ипенях. КРЖН не для таких лентяев.
На ваш взгляд - возможно весной имеет смысл продать хотя-бы 10% квартир что-бы понемногу фиксировать прибыль? Или ждать до осени и впарить весь портфель однух вместе с арендаторами израильскому фонду, о которых рассказывал Никонов?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:32
vladimir07 написав:
BIGor написав:
Неудачники которые откладывают 1куе в месяц - скоро останутся за бортом. Их удел - кавалирка в Щуцинских ипенях. КРЖН не для таких лентяев.
Так а вы писали недавно такое.
Я кстати уже за бортом, 30% подорожание за 2019 год, и все, билет на рокету уже не купить, дальше вы сами как-то справляйтесь.
Это шо означает, что не успеваете купить по растущим ценам ?
ЗЫ. Смотря у кого сколько сбережений. Если есть некая сумма можно занять и прыгнуть, а если только собирать начал - увы.
Я не успел на ракету, впрыгивать при доларе 23 я считаю сумашествием.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:33
Сегодня товарищ жаловался что не может продать уже пол года квартиру в Британском квартале. Никто не жил.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:37
Унуноктий написав:
Сегодня товарищ жаловался что не может продать уже пол года квартиру в Британском квартале. Никто не жил.
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Ну может потому что 150000$ за однушку возле окружной, хоть и в псевдопафосном комплексе - это пока овердокуа? Пусть ставит 120000$, или подождет до осени, пока цены не подрастут до запрашиваемого им уровня?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 21:46
BIGor написав:
Я не успел на ракету, впрыгивать при доларе 23 я считаю сумашествием.
Сдавать по 23 и покупать первичное непостроенное - сумашествие.
А вторичное в котором можно сразу жить тоже сумашествие что ли ?
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Додано: Сер 25 гру, 2019 22:13
vladimir07
Вам не где жить? сейчас в палатке?
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