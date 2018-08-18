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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2615261626172618

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:54

  vladimir07 написав:
  proftpd66 написав:vladimir07
Вам не где жить? сейчас в палатке?


Не в палатке. А почему такой вопрос ?


почему нужно поменять квартиру на панель на харьковской? метро медленно ходит, так как метро построено на болоте.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:05

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.
Полет нормальный.

Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.


Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.

Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.


Скажите, Вы купили новострой или старострой? В каком районе?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:04

  artlife написав:
  airmax78 написав:Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.


Скажите, Вы купили новострой или старострой? В каком районе?

Новострой. В прицентральном.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:14

Прочитал, что тариф в Тетрисе - 45 грн/м2 (впечатлён:).. Standard One - 29 грн/м2. Республика - 16,8 грн/м2. Брама - 10,8 грн/м2.
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:26

  Alex3 написав:Прочитал, что тариф в Тетрисе - 45 грн/м2 (впечатлён:).. Standard One - 29 грн/м2. Республика - 16,8 грн/м2. Брама - 10,8 грн/м2.

Рыбальский - 21 грн. Красивая жизнь дорожает.
PS Челси Тауэр - 4 грн.
airmax78
 
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