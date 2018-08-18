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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:54
vladimir07 написав:
proftpd66 написав:vladimir07
Вам не где жить? сейчас в палатке?
Не в палатке. А почему такой вопрос ?
почему нужно поменять квартиру на панель на харьковской? метро медленно ходит, так как метро построено на болоте.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 23:05
investorkiev написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.
Полет нормальный.
Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.
Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 23:08
airmax78 написав:
Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.
Скажите, Вы купили новострой или старострой? В каком районе?
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Додано: Чет 26 гру, 2019 00:04
artlife написав: airmax78 написав:
Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.
Скажите, Вы купили новострой или старострой? В каком районе?
Новострой. В прицентральном.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 00:14
Прочитал, что тариф в Тетрисе - 45 грн/м2 (впечатлён:).. Standard One - 29 грн/м2. Республика - 16,8 грн/м2. Брама - 10,8 грн/м2.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 00:26
Alex3 написав:
Прочитал, что тариф в Тетрисе - 45 грн/м2 (впечатлён:).. Standard One - 29 грн/м2. Республика - 16,8 грн/м2. Брама - 10,8 грн/м2.
Рыбальский - 21 грн. Красивая жизнь дорожает.
PS Челси Тауэр - 4 грн. (или что-то около того).
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Додано: Чет 26 гру, 2019 01:07
Унуноктий написав:
Что нового по Эврика?
Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.
Полет нормальный.[/quote]
investorkiev написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.
Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.
это уже слышно минимум 5 лет с 2015 года. Тренд надо изменить, изменить пластинку.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 08:44
airmax78 написав: Alex3 написав:
Прочитал, что тариф в Тетрисе - 45 грн/м2 (впечатлён:).. Standard One - 29 грн/м2. Республика - 16,8 грн/м2. Брама - 10,8 грн/м2.
Рыбальский - 21 грн. Красивая жизнь дорожает.
PS Челси Тауэр - 4 грн. (или что-то около того).
Центр Киева, не хрущевка. Пушкинская 10-Б тариф 3,40 грн/м2.
Дом дореволюционный, потолки 4 метра.
Да нормально если зарплата как в Укроборонпроме по 470 тыс.грн в мес.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:00
Да уж. Трудоустройство Найема и Лещенко - это как завершающий аккорд Революції Гідності. Капец.
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