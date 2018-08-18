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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2616261726182619

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:04

  artlife написав:
  airmax78 написав:Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.


Скажите, Вы купили новострой или старострой? В каком районе?

Аеромакс прикалується і знущається тут над лохами.
А вони пороззявляли рота)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Да уж. Трудоустройство Найема и Лещенко - это как завершающий аккорд Революції Гідності. Капец.

аккорды были ранее, то мы их не заметили: кражи денег с Укроборонпрома во время войны, финансирование предвыборной компании ПАПы из денег "инвесторов" Укрбуда

Кляті попередники!
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:09

  airmax78 написав:У окуевших продавцов бензина. Когда курс будет расти по 1 грн. в день - я хочу чтобы они также невозмутимо продолжали держать цены.


Вчера заправил полный бак по 26 грн/л минус скидка. Если раньше ориентир был $1 за литр 95-го, то теперь, похоже, будем привыкать к планке евро за литр
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:51

Ракета на старте, но ЦУП чихает и кашляет
Госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.

Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.


при этом
После снижения учетной ставки Нацбанк написал письма членам правления и наблюдательных советов госбанков с просьбой снизить ставки по депозитам. В НБУ считают, что учетную ставку на конец 2021 года можно будет снизить до 8% при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.

рост кредитования--рост цен
Выплаты по ОВГЗ-увеличение гривны в обороте-рост цен
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:55

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Да уж. Трудоустройство Найема и Лещенко - это как завершающий аккорд Революції Гідності. Капец.

аккорды были ранее, то мы их не заметили: кражи денег с Укроборонпрома во время войны, финансирование предвыборной компании ПАПы из денег "инвесторов" Укрбуда


на стране.гмна узнали правду? сбушников в трусиках не расстреливали фашисты с частной границей?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:04

trololo ага, оттуда. Тоже почитываете эту "помойку"?
И Вас попрошу: порекомендуйте пару-тройку объективных и честных сайтов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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