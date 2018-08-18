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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:04
artlife написав: airmax78 написав:
Ну ОК, доведу до ума свою новую прелесть, поживу в ней годик, рОкета как раз будет подлетать к Марсу, и солью ее по пятерику за метр, раз уж Эврика по1500 - это теперь дешевлегрибов.
Скажите, Вы купили новострой или старострой? В каком районе?
Аеромакс прикалується і знущається тут над лохами.
А вони пороззявляли рота)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:06
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Да уж. Трудоустройство Найема и Лещенко - это как завершающий аккорд Революції Гідності. Капец.
аккорды были ранее, то мы их не заметили: кражи денег с Укроборонпрома во время войны, финансирование предвыборной компании ПАПы из денег "инвесторов" Укрбуда
Кляті попередники!
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:09
airmax78 написав:
У окуевших продавцов бензина. Когда курс будет расти по 1 грн. в день - я хочу чтобы они также невозмутимо продолжали держать цены.
Вчера заправил полный бак по 26 грн/л минус скидка. Если раньше ориентир был $1 за литр 95-го, то теперь, похоже, будем привыкать к планке евро за литр
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Mazay256
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:51
Ракета на старте, но ЦУП чихает и кашляет
Госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.
Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.
при этом
После снижения учетной ставки Нацбанк написал письма членам правления и наблюдательных советов госбанков с просьбой снизить ставки по депозитам. В НБУ считают, что учетную ставку на конец 2021 года можно будет снизить до 8% при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.
рост кредитования--рост цен
Выплаты по ОВГЗ-увеличение гривны в обороте-рост цен
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:55
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Да уж. Трудоустройство Найема и Лещенко - это как завершающий аккорд Революції Гідності. Капец.
аккорды были ранее, то мы их не заметили: кражи денег с Укроборонпрома во время войны, финансирование предвыборной компании ПАПы из денег "инвесторов" Укрбуда
на стране.гмна узнали правду? сбушников в трусиках не расстреливали фашисты с частной границей?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:04
trololo ага, оттуда. Тоже почитываете эту "помойку"?
И Вас попрошу: порекомендуйте пару-тройку объективных и честных сайтов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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