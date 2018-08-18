Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Госбюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривен, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен.
Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.
Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривен против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.
при этом
После снижения учетной ставки Нацбанк написал письма членам правления и наблюдательных советов госбанков с просьбой снизить ставки по депозитам. В НБУ считают, что учетную ставку на конец 2021 года можно будет снизить до 8% при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.
рост кредитования--рост цен Выплаты по ОВГЗ-увеличение гривны в обороте-рост цен
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
ТО самое, по которому высказался Зе во время своего пресс-марафона)))
Автор петиции наверное не в курсе, что у этого участка есть собственник (арендатор)
Так власник то є - але схоже і він не знає , що тут можна зробити . Там з самого початку поперджали про можливі проблеми - які і вилізли . З доісторичних ( як для нас ) часів там відомо було про неможливіть будівництва чогось великого ... Це ж тягнеться вже років 10 чи й більше ... Ще при Омельченко закрили трамваї . Почали потім копати - і зробили озеро ... О - знайшов на Вікімапії : 05.05.2005 - ООО «Фирма «Т.М.М» (г.Киев) намерена на протяжении 5 лет построить мультифункциональный комплекс (МФК) «Олимп», который включает жилье, бизнес- и торгово-развлекательный центр на территории трамвайного депо по ул. Горького, 54 01.02.2007 - Компания "Реле-Инвест" (Киев) намерена построить МФК "Эней" на улице Горького, 52-54 14.11.2007 - Очередной комплекс "Парк Горького" - один из крупнейших: 640 тысяч кв. м. разместится на месте бывшего трамвайного депо, которое занимало участок в 4,8 га, и в 2005-м было перенесено на Якутскую улицу. Разработали его украинские и американские архитекторы: ООО "Бюро инвестиционных проектов - проектный менеджмент" и "Laquarda Low". 18.03.2015 - Французский девелопер SCC Real Estate отказался от строительства МФК Gorky Park (Киев, ул. Антоновича (бывшая Горького). Французы выставили на продажу проект МФК Gorky Park и земельный участок в 4,7 га