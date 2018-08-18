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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2619262026212622>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:20

  airmax78 написав:Тетрис, РТ, Чикага (везде высокие этажи) - выбор богатого перфекциониста.
Мне же пришлось довольствоваться остатками с барского стола.

Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:31

  artlife написав:
  airmax78 написав:Тетрис, РТ, Чикага (везде высокие этажи) - выбор богатого перфекциониста.
Мне же пришлось довольствоваться остатками с барского стола.

Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.

Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:42

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Тетрис, РТ, Чикага (везде высокие этажи) - выбор богатого перфекциониста.
Мне же пришлось довольствоваться остатками с барского стола.

Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.

Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.


Уже почти настало время, когда за эти деньги не купить и приличной Эврики.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.

Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.


Уже почти настало время, когда за эти деньги не купить и приличной Эврики.

Сорян, но мне кажется, что Эврика па1500 - это для людей плохо понимающих что они делают. Недееспособных - я бы так сказал. Па1500 месяц назад мой коллега отоварился двушкой в Рыбальском. А это, мягко говоря, другой уровень всего и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола. Поэтому у тех, кто готов платить 1500 за Эврику я бы брал справку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:01

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.


Уже почти настало время, когда за эти деньги не купить и приличной Эврики.

Сорян, но мне кажется, что Эврика па1500 - это для людей плохо понимающих что они делают. Недееспособных - я бы так сказал.


Вот сейчас обидно. Обидно, что вы недооцениваете Эврику.

ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.

А во-вторых, ну мы говорим об отличном ЖК, новые дома, утепленные, возле парка и метро, верних этажи более-менее должны быть видовыми... Рядом спортлайф с огромным бассейном, вся инфраструктура, никаких рисков недостройки.

И на другой чаше весов - пару мятых франклинов, цена и ценность которых зависит от того, с какой ноги встанет старый экцентричный миллиардер со смешной прической и другой дедуган- глава ФРС (не помню кто там сейчас).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола

Вечер офигенных историй в разгаре :D
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:07

  kyk написав:
  airmax78 написав:и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола

Вечер офигенных историй в разгаре :D

З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:11

  Puente написав:
  kyk написав:
  airmax78 написав:и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола

Вечер офигенных историй в разгаре :D

З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...

Он сам не местный. Одесситу простительно.
А сам он выйти прогуляться и проверить не может. Злой лендлорд по подъезду рыщет - ждет только шанса, чтобы в свою квартирку прорваться и замки сменить)))
Вот и приходится гуглокартами довольствоваться и циркулем расстояния мерить
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 26 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:12

  kyk написав:
  airmax78 написав:и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола

Вечер офигенных историй в разгаре :D

Ну ОК, это я уже через новый мост на Валы махнул. По существующему - 35-40 мин. 3.3 км. На колесе я проезжаю это расстояние за 12 минут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От прицепились. Т.е. 25 минут от Эврики до центра (без пробок, что означает - ночью) вас не смущает.
airmax78
 
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