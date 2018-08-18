|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:20
airmax78 написав:
Тетрис, РТ, Чикага (везде высокие этажи) - выбор богатого перфекциониста.
Мне же пришлось довольствоваться остатками с барского стола.
Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:31
artlife написав: airmax78 написав:
Тетрис, РТ, Чикага (везде высокие этажи) - выбор богатого перфекциониста.
Мне же пришлось довольствоваться остатками с барского стола.
Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.
Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:42
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
Тетрис, РТ, Чикага (везде высокие этажи) - выбор богатого перфекциониста.
Мне же пришлось довольствоваться остатками с барского стола.
Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.
Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.
Уже почти настало время, когда за эти деньги не купить и приличной Эврики.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1555
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:48
investorkiev написав: airmax78 написав: artlife написав:
Мерси, теперь я знаю, о чем мечтать.
Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.
Уже почти настало время, когда за эти деньги не купить и приличной Эврики.
Сорян, но мне кажется, что Эврика па1500 - это для людей плохо понимающих что они делают. Недееспособных - я бы так сказал. Па1500 месяц назад мой коллега отоварился двушкой в Рыбальском. А это, мягко говоря, другой уровень всего и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола. Поэтому у тех, кто готов платить 1500 за Эврику я бы брал справку.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:01
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Да, к сожалению, момент упущен. Рендеры Стенфорда средние этажи почти по 2куе с поставкой через 3 года. Еще совсем недавно за эти деньги можно было купить Тетрис готовый.
Уже почти настало время, когда за эти деньги не купить и приличной Эврики.
Сорян, но мне кажется, что Эврика па1500 - это для людей плохо понимающих что они делают. Недееспособных - я бы так сказал.
Вот сейчас обидно. Обидно, что вы недооцениваете Эврику.
ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.
А во-вторых, ну мы говорим об отличном ЖК, новые дома, утепленные, возле парка и метро, верних этажи более-менее должны быть видовыми... Рядом спортлайф с огромным бассейном, вся инфраструктура, никаких рисков недостройки.
И на другой чаше весов - пару мятых франклинов, цена и ценность которых зависит от того, с какой ноги встанет старый экцентричный миллиардер со смешной прической и другой дедуган- глава ФРС (не помню кто там сейчас).
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1555
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:03
airmax78 написав:
и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола
Вечер офигенных историй в разгаре
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 906
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:07
kyk написав: airmax78 написав:
и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола
Вечер офигенных историй в разгаре
З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2306
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:11
Puente написав: kyk написав: airmax78 написав:
и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола
Вечер офигенных историй в разгаре
З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...
Он сам не местный. Одесситу простительно.
А сам он выйти прогуляться и проверить не может. Злой лендлорд по подъезду рыщет - ждет только шанса, чтобы в свою квартирку прорваться и замки сменить)))
Вот и приходится гуглокартами довольствоваться и циркулем расстояния мерить
Востаннє редагувалось antey1969
в Чет 26 гру, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8909
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1046 раз.
- Подякували: 2336 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:12
kyk написав: airmax78 написав:
и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола
Вечер офигенных историй в разгаре
Ну ОК, это я уже через новый мост на Валы махнул. По существующему - 35-40 мин. 3.3 км. На колесе я проезжаю это расстояние за 12 минут.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:13
От прицепились. Т.е. 25 минут от Эврики до центра (без пробок, что означает - ночью) вас не смущает.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3797 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17373
|2764268
|
Чет 26 гру, 2019 16:40
rjkz
|
|461
|189815
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9732
|
|