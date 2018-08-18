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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2619262026212622

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:17

  Puente написав:
  kyk написав:
  airmax78 написав:и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола

Вечер офигенных историй в разгаре :D

З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...

Просто поставьте рядом: теплую панель Эврики с замечательной придомовой. И Рыбальский. Скатайтесь туда и туда, посмотрите в живую что из себя представляет Эврика и что из себя представляет Рыбальский. Сейчас они в одну цену если верить Владу. У меня это в голове не укладывается.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:19

[*]
  antey1969 написав:
  Puente написав:
  kyk написав:Вечер офигенных историй в разгаре :D

З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...

Он сам не местный. Одесситу простительно.
А сам он выйти прогуляться и проверить не может. Злой лендлорд по подъезду рыщет - ждет только шанса, чтобы в свою квартирку прорваться и замки сменить)))
Вот и приходится гуглокартами довольствоваться и циркулем расстояния мерить

Смещно пошутили. Лендлорд пусть сначала в подъезд попадет - у нас новые брелки - у него - нету.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вот сейчас обидно. Обидно, что вы недооцениваете Эврику.
ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.


Считаю, что Эврика должна стоить пятую часть от сталинок вокруг генеральского дворика. А сейчас получается 50-60%.

Надо или Эврике упасть или Липкам подрасти. Одно из двух.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:00

  airmax78 написав:З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...

Просто поставьте рядом: теплую панель Эврики с замечательной придомовой. И Рыбальский. Скатайтесь туда и туда, посмотрите в живую что из себя представляет Эврика и что из себя представляет Рыбальский. Сейчас они в одну цену если верить Владу. У меня это в голове не укладывается.[/quote]

Та ладно - Рибальський - це таки теоретично цікаве місце - Дніпро , центр таки недалеко - але це закуток , з якого вибратися чи дістатится - тільки машина , або громадським - колами . І промзона поки навколо . Ну а Еврика - це околиця . Я там колись жив недалеко - на Ломоносова , але тоді там ще сади були скрізь . Але Голосіївський ліс нікуди не подівся , та й метро недалеко ...
Puente
 
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