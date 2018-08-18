|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:17
Puente написав: kyk написав: airmax78 написав:
и локейшн в 15 минутах ходьбы от Подола
Вечер офигенных историй в разгаре
З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...
Просто поставьте рядом: теплую панель Эврики с замечательной придомовой. И Рыбальский. Скатайтесь туда и туда, посмотрите в живую что из себя представляет Эврика и что из себя представляет Рыбальский. Сейчас они в одну цену если верить Владу. У меня это в голове не укладывается.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:19
[*]
antey1969 написав: Puente написав: kyk написав:
Вечер офигенных историй в разгаре
З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...
Он сам не местный. Одесситу простительно.
А сам он выйти прогуляться и проверить не может. Злой лендлорд по подъезду рыщет - ждет только шанса, чтобы в свою квартирку прорваться и замки сменить)))
Вот и приходится гуглокартами довольствоваться и циркулем расстояния мерить
Смещно пошутили. Лендлорд пусть сначала в подъезд попадет - у нас новые брелки - у него - нету.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 835 раз.
- Подякували: 3797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:34
investorkiev написав:
Вот сейчас обидно. Обидно, что вы недооцениваете Эврику.
ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.
Считаю, что Эврика должна стоить пятую часть от сталинок вокруг генеральского дворика. А сейчас получается 50-60%.
Надо или Эврике упасть или Липкам подрасти. Одно из двух.
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:00
airmax78 написав:
З Рибальського пішки ? По Електриків ? І Рибальському мосту ?
Як у Макса такі перли виходять - навіть уявити важко креативність ...
Просто поставьте рядом: теплую панель Эврики с замечательной придомовой. И Рыбальский. Скатайтесь туда и туда, посмотрите в живую что из себя представляет Эврика и что из себя представляет Рыбальский. Сейчас они в одну цену если верить Владу. У меня это в голове не укладывается.[/quote]
Та ладно - Рибальський - це таки теоретично цікаве місце - Дніпро , центр таки недалеко - але це закуток , з якого вибратися чи дістатится - тільки машина , або громадським - колами . І промзона поки навколо . Ну а Еврика - це околиця . Я там колись жив недалеко - на Ломоносова , але тоді там ще сади були скрізь . Але Голосіївський ліс нікуди не подівся , та й метро недалеко ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2306
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17373
|2764268
|
Чет 26 гру, 2019 16:40
rjkz
|
|461
|189815
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9732
|
|