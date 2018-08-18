Додано: Чет 26 гру, 2019 18:37

Я чёт не врубаюсь, Эврика чё разморозилась? Так активно начали обсуждать этот ЖКРади интереса зашёл профильную ветку почитать, каменты в таком стиле:Сколько может продолжаться ВСЯ эта Ахинея…? УкрБуд только несколько месяцев как перестал строить, собрались инвесторы, обратились к Президенту, вопрос закрыт, все объекты будут достроены в ближайшее время, заявил президент Зеленский.В нашем случае стройка стоит уже год и всех все устраивает… Как это все можно терпеть??? КОГДА ПРОДОЛЖИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 28 дома???, он поступил в продажу раньше 27 и 31 го. Где справедливость??? Неужели инвесторы УкрБуд умнее инвесторов Эврики???Никого не смущает что дыра в Аркаде миллиарды грн и что никто уже денежки не понесёт в пирамиду? Уже года как два назад, думающим людям было понятно что дело пахнет писюнами. А самый большой криминал со стороны того же нацбанка, что отделы продаж ещё работают со скидками в 20-25%. Ах да, там же в люлька висит и кран поменял направление стрелки, значит все достроят... лет через 100.