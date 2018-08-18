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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2620262126222623

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 20:37

  necovi4 написав:Сколько может продолжаться ВСЯ эта Ахинея…? УкрБуд только несколько месяцев как перестал строить, собрались инвесторы, обратились к Президенту, вопрос закрыт, все объекты будут достроены в ближайшее время, заявил президент Зеленский.


Насмешили.
Вы последнюю совместную декларацию с инвесторами читали?
А там 6 месяцев только на передачу обьектов.
Тем более что в КГС строить не на что и некому.
А если верить Зеленскому, то половина ЕС во главе с Порошенко должны уже были давно сидеть и никакие ср..ые активисты не выползать на площади.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.

https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
Я бы не купил. Особенно за 1865 за метр, но кинул в избранное, чтобы посмотреть до какой цены спустятся.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:27

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.
Я бы не купил. Особенно за 1865 за метр, но кинул в избранное, чтобы посмотреть до какой цены спустятся.
За 55 бы забрал, не больше, и то...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:55

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.

https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
Я бы не купил. Особенно за 1865 за метр, но кинул в избранное, чтобы посмотреть до какой цены спустятся.

Так вот ты какой: "авторский ремонт"(с). Запишем в свой словарик риелтерских нецензурных терминов.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:22

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.

https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
Так вот ты какой: "авторский ремонт"(с). Запишем в свой словарик риелтерских нецензурных терминов.

УжОс :shock: Кто же этот "автор"? Очевидно, что вдохновение пришло после изрядной дозы :) абсента
iva64
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