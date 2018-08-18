Додано: Чет 26 гру, 2019 23:43

Vlad442 написав: investorkiev написав: ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав. ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.

https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76

Я бы не купил. Особенно за 1865 за метр, но кинул в избранное, чтобы посмотреть до какой цены спустятся. Я бы не купил. Особенно за 1865 за метр, но кинул в избранное, чтобы посмотреть до какой цены спустятся.

Влад, в этой квартире чтото не то с кухней-слишком маленькая.Может быть что в этой квартире 33 или 34 метра, а недостающие метры добавили за счет присоединения балкона и посчитали его с коэф. 1:1?Если эта квартира на самом деле по документам 34 кв.м, то тогда цена обьяснима: 2куе/метр.Иначе, учитывая ремонт - как то дешево. Да, ремонт безвкусный, но люди напряглись и переделали стандартный Оркадовский ремонт, вложили бабулеты, и не понятно чего так дешево выставили? Может срочная продажа? Или всетаки там всего 34 кв.м?