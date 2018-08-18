Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Сколько может продолжаться ВСЯ эта Ахинея…? УкрБуд только несколько месяцев как перестал строить, собрались инвесторы, обратились к Президенту, вопрос закрыт, все объекты будут достроены в ближайшее время, заявил президент Зеленский.
Насмешили. Вы последнюю совместную декларацию с инвесторами читали? А там 6 месяцев только на передачу обьектов. Тем более что в КГС строить не на что и некому. А если верить Зеленскому, то половина ЕС во главе с Порошенко должны уже были давно сидеть и никакие ср..ые активисты не выползать на площади.
Влад, в этой квартире чтото не то с кухней-слишком маленькая.
Может быть что в этой квартире 33 или 34 метра, а недостающие метры добавили за счет присоединения балкона и посчитали его с коэф. 1:1?
Если эта квартира на самом деле по документам 34 кв.м, то тогда цена обьяснима: 2куе/метр.
Иначе, учитывая ремонт - как то дешево. Да, ремонт безвкусный, но люди напряглись и переделали стандартный Оркадовский ремонт, вложили бабулеты, и не понятно чего так дешево выставили? Может срочная продажа? Или всетаки там всего 34 кв.м?
Вы серьёзно? Как можно свечки сравнивать с низкоэтажной застройкой? Хотя, о вкусах не спорят. Но я бы такое (из-за плотности, высоты и простоты фасада) в столице не разрешал. Как по мне, то туристу лучше такого не видеть.