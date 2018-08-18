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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2621262226232624

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 281
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:24

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ПА1500 на сколько я понимаю, готовых однушек, обставленных и готовых к проживанию там нет - они ПА1700-1800, Влад поправит, если я не прав.

https://www.olx.ua/obyavlenie/vidovaya- ... 312d6bcd76
Я бы не купил. Особенно за 1865 за метр, но кинул в избранное, чтобы посмотреть до какой цены спустятся.


Влад, в этой квартире чтото не то с кухней-слишком маленькая.

Может быть что в этой квартире 33 или 34 метра, а недостающие метры добавили за счет присоединения балкона и посчитали его с коэф. 1:1?

Если эта квартира на самом деле по документам 34 кв.м, то тогда цена обьяснима: 2куе/метр.

Иначе, учитывая ремонт - как то дешево. Да, ремонт безвкусный, но люди напряглись и переделали стандартный Оркадовский ремонт, вложили бабулеты, и не понятно чего так дешево выставили? Может срочная продажа? Или всетаки там всего 34 кв.м?

Очень срочно нужны людям деньги - это ж очевидно. Поэтому демпингуют: только бы слить по-быстрее. Справедливая цена этой квартиры, с учётом всех плюшек, видовых характеристик и 25 минут до центра ночью по зелёной волне: 102к долл. США (при условии что в ней не более 34 квадратов).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:28

  Унуноктий написав:А что там с гондольерами на рыбальском?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Сушать весла. І перепрофілюються в ріелторів.
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:30

quote="4826934:investorkiev"
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:Что нового по Эврика?

Уже примерно 1500 метр в однушке, 1400 в двушке. В трешках 1300.
Полет нормальный.

Я не верю, что в здравом уме можно отдать 1500 за метр панели в минуте езды от Окружной.


Я не верю, что кто-то в здравом уме отдаст прекрасную однушку в утепленном новострое, в 25 минутах езды на авто до центра (без пробок) и в 10 минутах пешком от метро, в зеленом районе столицы самой большой страны Европы за несчастные 1500/метр вонючих дешевеющих с каждым днем доларов.
###
Сама велика країна в Європі це Данія (з Гренландією), МБА, йопта.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю что Тетрис, такие же видовые и с авторским ремонтом как в Эврике, в самое ближайшее время вырастет до 20куе за метр. Цена метра в Тетрисе = 1 месячной зп яркого представителя креативного класса. Для которого Тетрис и строился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 08:56

Мічьта сбиваєццо і расбіваєццо

viewtopic.php?p=4827014#p4827014

  freeze написав:
ruvex написав:
  freeze написав:Про отопление, успехи реформ и удачу.
Сейчас посмотрел на сайте ОСМД счет за отопление у меня, выставляют по 25-ым числам, то есть с 25 ноября по 25 декабря.

Сравнил с прошлым годом. Оплата по квартирному счетчику.
По сравнению с прошлым годом тариф снизился на 31 процент, плюс удивительный теплый декабрь, я на кухне и в своей комнате еще ни разу в этом году не включал отопление.
Декабрь 2018 года - счет 2471 грн
Декабрь 2019 года - счет 789 грн

По домовому счетчику.
Ноябрь 2018 - 1340
Ноябрь 2019 - 1505
Сейчас коснуться батарей невозможно, наверное хотят надбавку к зарплате.


Видите как в жизни много несправедливостей, у одних квартирный счетчик, у других домовой, а результаты совсем разные.
Сегодня кстати заметил в лифте еще одно знаменательное обьявление, суть такая, люди понакупали электромобилей, и ОСМД вырубила все розетки в паркинге с мотивировкой, у нас трансформатор на дом не рассчитан на ваши электромобили, рекомендуем заряжаться на городских электрозаправках или на работе.
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:11

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:13

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4827014#p4827014
Розовые мечты об экономии разбиваются о суровую действительеость.

"Дыпилы пля" (с) ночной заряд ничего не перегружает. ;)


Ограничили бы по времени, с 12 ночи, например. Интересно, какие там токи?
Mazay256
 
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